Storia e diritto per una soluzione giusta in Palestina: conferenza a Varese
La conferenza porterà a Varese temi di attualità internazionale, con il contributo di chi ha scelto di lavorare sul campo e nei tribunali per i diritti umani
Mercoledì 1 ottobre, alle 18, l’auditorium San Giovanni Bosco di Varese ospiterà una conferenza dedicata al tema della Palestina e dei diritti umani. L’incontro, promosso dal Comitato Varesino per la Palestina, si terrà in via Lazzaro Papi 7, nel quartiere di Sant’Ambrogio, con ingresso libero.
Un dialogo tra diritto e storia
L’appuntamento avrà come protagonisti due relatori di rilievo. L’avvocato penalista Ugo Giannangeli, membro dei GAP (Giuristi Avvocati per la Palestina), interverrà con una relazione dal titolo «Dalla difesa dei diritti umani alla criminalizzazione dei difensori».
A seguire prenderà la parola Federico Lastaria, già docente al Politecnico di Milano e cooperante con università palestinesi, che proporrà un intervento intitolato «Verso un progetto di decolonizzazione».
Il filo conduttore: Palestina e resistenza
Entrambi i relatori sono coautori del volume “Palestina. Pulizia etnica e Resistenza”, edito da Zambon, che raccoglie analisi storiche, politiche e giuridiche sul conflitto e sulle prospettive di giustizia per il popolo palestinese.
L’incontro si propone come un’occasione di approfondimento per capire meglio le radici storiche e le questioni legali legate alla vicenda palestinese, dando spazio a riflessioni che uniscono competenze accademiche, giuridiche e di cooperazione internazionale.
