Tre ori e sesto posto assoluto: Atletica Gavirate protagonista alle finali Under 18

Tra le grandi dell’atletica leggera in Italia c’è anche – e non è una novità – l’Atletica Gavirate almeno per quanto riguarda il movimento giovanile. Per i numeri, certo, ma anche per i risultati: nell’ultimo fine settimana di settembre la squadra Allievi della società rossoblu ha partecipato alle finali nazionali “oro” under 18 di Ravenna (quelle che assegnano lo scudetto di categoria) e ha conquistato un notevole sesto posto.

Con i 122,5 punti portati a casa nelle 18 gare in programma, i giovani gaviratesi sono risultati la miglior formazione lombarda, alla pari con il Cus Pro Patria Milano (ma i rossoblu sono davanti in virtù dei migliori piazzamenti) e davanti a team del calibro di Bergamo Oriocenter e Riccardi Milano. Dopo le prove del sabato, addirittura, Gavirate era al terzo posto assoluto, poi ha perso qualche posizione in una classifica capeggiata da Rieti davanti a Vicentina e Fiamme Gialle.

A brillare, in particolar modo, sono stati i tre atleti che hanno conquistato la medaglia d’oro nelle rispettive prove. Strepitosa la prova di Andrea Giardiello sui 3000 metri piani: il portacolori rossoblu ha chiuso in 8.47.21 distanziando di oltre 10″ gli avversari più vicini, confermando così di essere uno dei mezzofondisti azzurri più interessanti in chiave futura. Giardiello – che è un 2009 e ha gareggiato sotto limite di un anno – ha anche centrato il terzo posto sui 1.500 metri cedendo a Ciaramella e Caraccio in una volata a tre ma andando vicinissimo alla doppietta.

Grande prova in pedana anche per Federico Avigni: il classe 2008 ha battuto tutti nel salto triplo saltando 14.11 alla quinta prova e portandosi in testa proprio nella penultima occasione. Il milanese Capasa ci ha provato con grande regolarità ma non è riuscito a detronizzare il triplista rossoblu che, purtroppo, non ha potuto gareggiare nel lungo.

Doppio impegno fruttuoso anche per Alessandro Di Donato, impiegato in entrambe le gare a ostacoli: il classe 2008 ha vinto sui 110 in modo netto (14.20 contro i 14.88 di Borin, secondo) e si è difeso bene sui 400 dove ha concluso al quinto posto in 55.60.

A concludere l’elenco dei podi gaviratesi in quel di Ravenna il bronzo di Andrea Crippa sui 2000 siepi conclusi con il proprio primato stagionale in 6.16.06 con una strenua difesa in volata della terza posizione. Stagionale anche per Nicolò Sarvello nel giavellotto (44.78), gara chiusa ai piedi del podio (4°).

Felice per i risultati Carmine Pirrella, il vulcanico presidente che ha accompagnato la squadra a Ravenna: «Per il nostro movimento è un altro grande risultato: sesto posto in Italia al termine di un weekend fatto di emozioni, sacrifici e battaglie sportive. Bello vedere una squadra di provincia ai vertici nazionali grazie a una collaborazione straordinaria con Atletica Tradate e Varese Atletica: una grande squadra in cui tutti hanno dato il massimo».