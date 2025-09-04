Una voce controcorrente da Israele: a Varese arriva Ofer Cassif
Martedì 9 in via Del Cairo è ospite il deputato del parlamento israeliano sospeso per le sue posizioni contrarie al governo di Netanyahu. Con lui Anna Camposampiero della segreteria di Rifondazione Comunista
Un incontro pubblico per discutere della situazione in Palestina si terrà martedì 9 settembre alle ore 20.30 in via Francesco Del Cairo 34, a Varese. Ospite d’eccezione sarà Ofer Cassif, deputato attualmente sospeso della Knesset, il parlamento israeliano.
Cassif, noto per le sue posizioni critiche nei confronti del governo di Netanyahu è rappresentante del gruppo di sinistra Hadash ed esponente del Partito Comunista di Israele. Sarà lui al centro del dibattito che sarà introdotto da Anna Camposampiero, responsabile Esteri della segreteria nazionale del Partito della Rifondazione Comunista.
L’incontro, dal titolo “Fermare il genocidio in Palestina”, vuole offrire uno spazio di riflessione e confronto su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e sul ruolo che la comunità internazionale può e deve svolgere per porre fine a violenze e occupazioni.
L’evento è promosso da numerose organizzazioni tra cui il circolo PRC di Varese, il circolo di Un’altra Storia, l’Associazione Amicizia Italo-Palestinese, il PCI e il Comitato Varesino per la Palestina. All’iniziativa hanno aderito anche altre realtà come il Coordinamento per la Palestina, il Movimento 2050, il gruppo Docenti per Gaza, la Rete dei Comunisti e l’osservatorio Torno Subito.
La partecipazione di Ofer Cassif rappresenta un’occasione significativa per ascoltare la voce di un politico israeliano apertamente contrario alle politiche di occupazione e alla gestione militare del conflitto. Tra le altre cose Cassif si batte in difesa dei diritti del popolo palestinese; un impegno politico che lo ha portato più volte allo scontro diretto con il governo israeliano, al punto da essere sospeso dalla Knesset.
