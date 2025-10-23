Buguggiate
A Buguggiate si racconta la tragedia dimenticata del Monte San Giacomo
Domenica 26 ottobre alle 17.30, al centro di aggregazione Ubuntu di via Trieste 33, torna la rassegna “Storie in Comune” con la presentazione del libro 2 agosto 1968. La tragedia del Monte San Giacomo (Macchione editore)
Appuntamento a Buguggiate domenica 26 ottobre, ore 17.30 al centro di aggregazione Ubuntu via Trieste 33 per parlare ancora una volta di un libro, per la rassegna “Storie in Comune” a cura del Comune di Buguggiate.
2 agosto 1968 La tragedia del Monte San Giacomo, Macchione editore. E’ il ricordo di una tragedia dimenticata, un incidente aereo che costò la vita a molte persone e che avvenne, in un giorno di tempesta, poco lontano da Varese, a Cuirone di Vergiate.
I due autori, Claudio Bossi e Giuseppe Agnesina parleranno del loro minuzioso lavoro di ricostruzione dell’accaduto e delle sue cause anche con immagini e video originali.
Claudio Bossi è tra i più qualificati esperti a livello internazionale sull’affondamento più celebre della storia, quello del Titanic: su questo argomento ha all’attivo numerose pubblicazioni e ha collaborato con trasmissioni televisive. Giuseppe Agnesina, scrittore e poeta, ha scritto racconti dedicati soprattutto alla Gallarate dei tempi andati.