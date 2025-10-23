A Buguggiate si racconta la tragedia dimenticata del Monte San Giacomo

Appuntamento a Buguggiate domenica 26 ottobre, ore 17.30 al centro di aggregazione Ubuntu via Trieste 33 per parlare ancora una volta di un libro, per la rassegna “Storie in Comune” a cura del Comune di Buguggiate.

2 agosto 1968 La tragedia del Monte San Giacomo, Macchione editore. E’ il ricordo di una tragedia dimenticata, un incidente aereo che costò la vita a molte persone e che avvenne, in un giorno di tempesta, poco lontano da Varese, a Cuirone di Vergiate.

I due autori, Claudio Bossi e Giuseppe Agnesina parleranno del loro minuzioso lavoro di ricostruzione dell’accaduto e delle sue cause anche con immagini e video originali.

Claudio Bossi è tra i più qualificati esperti a livello internazionale sull’affondamento più celebre della storia, quello del Titanic: su questo argomento ha all’attivo numerose pubblicazioni e ha collaborato con trasmissioni televisive. Giuseppe Agnesina, scrittore e poeta, ha scritto racconti dedicati soprattutto alla Gallarate dei tempi andati.