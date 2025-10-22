A Saronno un Halloween da brividi con musica, giochi e un fantasma speciale

Diverse le iniziative organizzate in città per venerdì 31 ottobre: dalle proposte per grandi e piccoli ea Villa Gianetti alla riapertura della pista di pattinaggio fino alla festa in maschera con l’associazione Il Gabbiano

Villa Gianetti si trasforma in un museo da brivido per Halloween. Venerdì 31 ottobre la storica dimora ospiterà un ricco programma di iniziative pensate dall’Assessorato alla cultura del Comune di Saronno per intrattenere grandi e piccoli: dai giochi per bambini alle visite guidate animate, fino a momenti di festa e magia.

Un pomeriggio per i più piccoli

Nel giardino della villa, dalle 15,30 alle 17,00, spazio alla fantasia con “Halloween a caccia di mostri”, una caccia al tesoro dedicata ai bambini dai 7 ai 10 anni. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Energie Colorate, offrirà un pomeriggio divertente e sicuro, in cui i più piccoli potranno vivere la festa in modo creativo.

La sera, il fantasma di Giuditta Pasta accompagna i visitatori

Dalle 20.45, Villa Gianetti aprirà le porte anche agli adulti con due turni di visite guidate (alle 20.45 e alle 21.45), curate dal musicologo Giorgio Appolonia in collaborazione con l’Associazione Cantastorie. Le visite saranno arricchite da suggestive incursioni musicali: tra le sale della villa si aggirerà infatti il “fantasma di Giuditta Pasta”, interpretato dal soprano Giusy Colombi. Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a culturaeventi@comune.saronno.va.it.

Magia, pattinaggio e “mascherine spaventose”

Il pomeriggio di Halloween sarà animato anche in altri luoghi della città. Dalle 17, al Centro di Aggregazione Giovanile Tam Tam di via Avogadro, si terrà un evento speciale con magia e sfilata in costume, organizzato in collaborazione con Il Gabbiano Odv. Sempre il 31 ottobre, alle 15, riaprirà la pista di pattinaggio al PalaExbo.

Un progetto per coinvolgere le famiglie

«Aspettiamo tutti in maschera per un “dolcetto o scherzetto” – invita l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio – Queste iniziative, che pensiamo vadano incontro alle esigenze delle famiglie, faranno da apripista a un progetto più ampio che vedrà nel 2026 appuntamenti dedicati specificatamente ai bambini, in modo da rendere la raccolta museale di Villa Gianetti un punto di riferimento importante anche per i più piccoli».