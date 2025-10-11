Acinque apre le porte della centrale: successo per Impianti Aperti

Oltre un centinaio di cittadini hanno partecipato alla giornata “Impianti Aperti”, promossa da Acinque presso la centrale di teleriscaldamento di via Ottorino Rossi. L’iniziativa ha permesso alla cittadinanza di visitare uno degli impianti strategici per l’energia del capoluogo varesino, rafforzando il legame tra la multiutility e il territorio.

Alla scoperta del cuore energetico della città

Durante la giornata, i tecnici di Acinque Tecnologie hanno guidato i visitatori all’interno della centrale, illustrando il funzionamento del sistema di cogenerazione che produce energia termica ed elettrica in modo efficiente e sostenibile. Attivo a Varese dal 1992, il teleriscaldamento serve oggi oltre 150 utenze, tra condomini, enti pubblici, università e l’ospedale cittadino. Fabio Fidanza, responsabile del teleriscaldamento per Acinque Tecnologie, ha spiegato: «L’iniziativa Impianti Aperti si conferma un’occasione preziosa per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche energetiche e ambientali. Come multiutility del territorio, desideriamo farci promotori, anche attraverso queste aperture, di una maggiore consapevolezza sull’importanza di scelte sostenibili e sulla valorizzazione del patrimonio industriale locale».

Energia sostenibile e innovazione: Varese in prima linea

Uno degli elementi più apprezzati durante la visita è stato il focus sulla sostenibilità ambientale e sull’uso di fonti rinnovabili. Dal 2015, la centrale integra un impianto solare termico, il primo nel suo genere nel Sud Europa, che contribuisce alla produzione di energia e alla riduzione delle emissioni. Nel solo 2024, la rete di teleriscaldamento ha distribuito 71 GWh di energia termica, evitando l’emissione di oltre 1.800 tonnellate di CO₂.

Nel corso dell’incontro, Fidanza ha ricordato anche le principali tappe dell’evoluzione dell’impianto: «Sono 30 anni che lavoriamo per offrire un servizio pulito, sicuro e affidabile. Ricordo con orgoglio tre tappe fondamentali: il lancio del solare termico nel 2015, la realizzazione dell’impianto di cogenerazione e, sempre nel 2015, l’avvio della centrale termofrigorifera a servizio dell’ospedale, un gioiello tecnologico integrato con la rete e fondamentale per la sanità varesina».

Un patrimonio industriale da valorizzare

L’apertura della centrale al pubblico è stata l’occasione per avvicinare la comunità a un’infrastruttura che lavora ogni giorno al servizio della città. Un esempio concreto di come tecnologia, ambiente e territorio possano dialogare per costruire un futuro più sostenibile.