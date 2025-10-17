“Attenti al drago”: al Museo Gianetti di Saronno un laboratorio creativo per bambini

Un pomeriggio tra arte, fantasia e un pizzico di storia: è quello proposto dal Museo della Ceramica G. Gianetti di Saronno, che sabato 18 ottobre dalle 16.00 alle 17.30 ospita il laboratorio creativo “Attenti al drago”, pensato per i più piccoli.

L’iniziativa è dedicata alla scoperta della cultura cinese del XIX secolo, con un’attività pratica che permetterà ai bambini di realizzare un piccolo drago in argilla, ispirandosi all’iconografia tradizionale orientale.

Durante l’attività, i partecipanti saranno guidati da operatori esperti in un percorso che unisce manualità e immaginazione, con l’obiettivo di far conoscere ai bambini una parte affascinante della storia dell’arte ceramica.

Il drago, figura mitica e ricorrente nell’estetica cinese, sarà il protagonista di questo viaggio tra materiali, forme e simboli, in uno spazio pensato per stimolare la curiosità e la fantasia.

Il laboratorio ha un costo di 8 euro e la prenotazione è obbligatoria.

Per iscrizioni e ulteriori dettagli è possibile contattare il museo al numero 02 9602383 oppure via mail all’indirizzo didattica@museogianetti.it.