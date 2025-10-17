Saronno
“Attenti al drago”: al Museo Gianetti di Saronno un laboratorio creativo per bambini
L’appuntamento è per sabato 18 ottobre dalle 16 alle 17,30 con un’attività pratica che permetterà ai bambini di realizzare un piccolo drago in argilla, ispirandosi all’iconografia tradizionale orientale
Un pomeriggio tra arte, fantasia e un pizzico di storia: è quello proposto dal Museo della Ceramica G. Gianetti di Saronno, che sabato 18 ottobre dalle 16.00 alle 17.30 ospita il laboratorio creativo “Attenti al drago”, pensato per i più piccoli.
L’iniziativa è dedicata alla scoperta della cultura cinese del XIX secolo, con un’attività pratica che permetterà ai bambini di realizzare un piccolo drago in argilla, ispirandosi all’iconografia tradizionale orientale.
Durante l’attività, i partecipanti saranno guidati da operatori esperti in un percorso che unisce manualità e immaginazione, con l’obiettivo di far conoscere ai bambini una parte affascinante della storia dell’arte ceramica.
Il drago, figura mitica e ricorrente nell’estetica cinese, sarà il protagonista di questo viaggio tra materiali, forme e simboli, in uno spazio pensato per stimolare la curiosità e la fantasia.
Il laboratorio ha un costo di 8 euro e la prenotazione è obbligatoria.
Per iscrizioni e ulteriori dettagli è possibile contattare il museo al numero 02 9602383 oppure via mail all’indirizzo didattica@museogianetti.it.