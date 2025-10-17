Castagne e viaggi mostruosi al Parco Pineta di Tradate

Il cielo di Halloween da esplorare in EcoPlanetario e poi laboratori, giochi, esplorazioni e caldarroste al Centro diattico nel pomeriggio di domenica 19 ottobre

Porte aperte domenica 19 ottobre al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate. Aspettando Halloween un pomeriggio che celebra il bello della stagione autunnale, con caldarroste ed esplorazioni nella natura che cambia colore.

Contemporaneamente, in EcoPalentario, un viaggio spaziale per piccoli astronauti per esplorare il cielo di Halloween.

Per tutto il pomeriggio saranno disponibili fumanti caldarroste a cura dell’associazione I Benandanti (donazione a sostegno delle attività dell’APS).

IL CIELO DI HALLOWEEN

Andiamo a scoprire il cielo della notte più spaventosa dell’anno… Che sorprese ci riserverà? Troveremo fantasmi, streghe e zucche in giro per l’universo o rimarranno solo nelle storie e leggende celtiche? Sarete abbastanza coraggiosi da partire con noi per questo viaggio?

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 14.30 e poi di nuovo alle 15.30 – per i più piccoli – e 16.30 e oi 17.30 – per tutti, dai 9 anni – ed è prenotabile a QUESTO LINK.

GNOMI, GUFI E SCOIATTOLI

Laboratorio didattico per tutte le età tra gnomi, gufi e scoiattoli a cura della Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta