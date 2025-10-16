Fondi PNRR e comunità energetiche: un incontro a Castronno

Venerdì 17 ottobre alle 18 a Materia Spazio Libero un incontro promosso dai Comuni di Castronno, Sumirago, Brunello e Mornago con la Camera di Commercio di Varese per spiegare come entrare in una comunità energetica e accedere ai finanziamenti

Venerdì 17 ottobre alle ore 18, a Materia Spazio Libero di Castronno, i Comuni di Castronno, Sumirago, Brunello e Mornago, insieme alla Camera di Commercio di Varese, promuovono un incontro pubblico dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

L’iniziativa arriva a seguito di un percorso che ha visto i Comuni pubblicare e raccogliere manifestazioni di interesse da parte di cittadini, imprese e associazioni. Ora, con questo appuntamento, si intende illustrare cos’è una CER, come funziona, le modalità di partecipazione e l’accesso ai finanziamenti del PNRR.

L’incontro è aperto a cittadini, imprese, associazioni e tutti gli enti locali interessati, offrendo a ciascuno l’opportunità di comprendere il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili e le modalità di adesione.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.