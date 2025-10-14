Heels to Hills Trail: a Varano Borghi si corre contro la violenza sulle donne

Una corsa e una camminata nel verde con partenza da Varano Borghi per sostenere la Fondazione Felicita Morandi ETS e promuovere la lotta alla violenza sulle donne

Domenica 9 novembre Varano Borghi ospita la Heels to Hills Trail, una manifestazione podistica benefica organizzata dall’Asd 100% Anima Trail in collaborazione con la Fondazione Felicita Morandi Ets. Un evento sportivo pensato con l’obiettivo di sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

La linea di partenza è in Piazza Matteotti a Varano Borghi. Da qui prendono il via due percorsi trail tra i boschi: una gara competitiva da 13 km (partenza alle 10:00 – iscrizione 22 euro) e una camminata non competitiva da 8 km (partenza alle 10:30 – iscrizione 15 euro). Una manifestazione per tutti, dedicata a chi vuole trascorrere una domenica d’autunno nel verde e – contemporaneamente – far sentire il proprio supporto a una causa importante.

Il ricavato in aiuto alle donne vittime di violenza

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto dalla Asd 100% Anima Trail alla Fondazione Felicita Morandi Ets: una realtà attiva nella tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli attraverso servizi e attività offerti dalla Casa Rifugio.

Un progetto della Heels to Hills Trail è nato dalla cittadinanza e ha ottenuto il sostegno delle istituzioni. A proporre l’iniziativa è stata Tiziana Franzetti, una commerciante di Varano Borghi, e l’evento è stato accolto dall’amministrazione comunale. La corsa rientra inoltre nelle attività promosse nell’ambito della Terra dei Due Laghi: la comunità europea dello sport che riunisce i Comuni dei laghi di Comabbio e di Monate.

Lo sport che dice “No” alla violenza sulle donne

«È una causa – sottolinea l’assessore allo Sport di Varano Borghi Ramona Caffiero – che ci sta particolarmente a cuore. Da anni promuoviamo corsi di difesa personale per tutti, con un’attenzione particolare alle donne».

«Che siate sportivi o meno – aggiunge il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi – , vi aspettiamo per correre o camminare insieme. La Heels to Hills Trail è un’occasione per dire no alla violenza sulle donne».

All’evento parteciperanno anche Giulia Saggin, Manuel Bonardi e Matteo Breda, trail runner molto seguiti, che trascorreranno la giornata insieme ai partecipanti.

Info e registrazioni

Sarà possibile iscriversi direttamente il giorno della manifestazione, oppure online sul sito di Wedosport. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori via mail all’indirizzo 100x100animatrail@gmail.com .