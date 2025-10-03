Il 16 ottobre la Messa per la pace con l’Arcivescovo Delpini a Varese

Un momento di preghiera comunitaria per invocare il dono della pace. Giovedì 16 ottobre alle ore 6.30 l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà nella chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino alle Bustecche (via Carnia 159) la Messa per la pace della Zona II della Diocesi, che comprende la provincia di Varese.

Una Messa per la pace in ogni zona pastorale

L’iniziativa, che parte il 9 ottobre a Lecco e proseguirà nelle sette Zone pastorali della Diocesi di Milano, accoglie l’invito di Papa Leone XIV e il messaggio dei vescovi italiani a intensificare la preghiera per la pace. In ciascuna Zona l’Arcivescovo celebrerà una Messa alle 6.30 del mattino (alle 7 nel Duomo di Milano), mentre tutte le parrocchie della stessa Zona sono invitate a celebrare nello stesso giorno e possibilmente nello stesso orario una Messa con la stessa intenzione.

“Educare alla pace”

«Gli appelli per la pace – del Papa, dei vescovi, di tanti uomini e donne – cadono nel vuoto, senza scalfire la determinazione di chi si alza al mattino e si dice: “oggi vado ad ammazzare” – spiega mons. Delpini – In questo senso di impotenza i cristiani si sentono chiamati a rinnovare la fede in Gesù Cristo, Principe di Pace, e l’impegno nell’educare alla pace».

L’Arcivescovo invita inoltre tutta la Chiesa Ambrosiana a pregare il rosario per la pace per tutto il mese di ottobre e a unirsi alla preghiera per la pace in Piazza San Pietro, sabato 11 ottobre alle ore 18.

Le tappe del percorso di preghiera

Il cammino proposto dalla Diocesi prevede sette celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo:

9 ottobre, Lecco – Basilica di San Nicolò

10 ottobre, San Donato Milanese – Chiesa Santa Barbara

14 ottobre, Milano – Duomo (ore 7)

16 ottobre, Varese – Chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino (Bustecche)

21 ottobre, Cinisello Balsamo – Parrocchia Sant’Ambrogio

22 ottobre, Magenta – Basilica di San Martino

23 ottobre, Cesano Maderno – Parrocchia Santo Stefano

A Varese, oltre alla celebrazione presieduta da mons. Delpini, tutte le parrocchie della Zona II sono invitate a organizzare nello stesso giorno una Messa con la stessa intenzione.