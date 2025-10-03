Il 16 ottobre la Messa per la pace con l’Arcivescovo Delpini a Varese
Alle 6.30 nella chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino alle Bustecche la celebrazione che coinvolgerà tutte le parrocchie della Zona II della Diocesi. Mons. Delpini: “Cristiani chiamati a rinnovare la fede e l’impegno nell’educare alla pace"
Un momento di preghiera comunitaria per invocare il dono della pace. Giovedì 16 ottobre alle ore 6.30 l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà nella chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino alle Bustecche (via Carnia 159) la Messa per la pace della Zona II della Diocesi, che comprende la provincia di Varese.
Una Messa per la pace in ogni zona pastorale
L’iniziativa, che parte il 9 ottobre a Lecco e proseguirà nelle sette Zone pastorali della Diocesi di Milano, accoglie l’invito di Papa Leone XIV e il messaggio dei vescovi italiani a intensificare la preghiera per la pace. In ciascuna Zona l’Arcivescovo celebrerà una Messa alle 6.30 del mattino (alle 7 nel Duomo di Milano), mentre tutte le parrocchie della stessa Zona sono invitate a celebrare nello stesso giorno e possibilmente nello stesso orario una Messa con la stessa intenzione.
“Educare alla pace”
«Gli appelli per la pace – del Papa, dei vescovi, di tanti uomini e donne – cadono nel vuoto, senza scalfire la determinazione di chi si alza al mattino e si dice: “oggi vado ad ammazzare” – spiega mons. Delpini – In questo senso di impotenza i cristiani si sentono chiamati a rinnovare la fede in Gesù Cristo, Principe di Pace, e l’impegno nell’educare alla pace».
L’Arcivescovo invita inoltre tutta la Chiesa Ambrosiana a pregare il rosario per la pace per tutto il mese di ottobre e a unirsi alla preghiera per la pace in Piazza San Pietro, sabato 11 ottobre alle ore 18.
Le tappe del percorso di preghiera
Il cammino proposto dalla Diocesi prevede sette celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo:
9 ottobre, Lecco – Basilica di San Nicolò
10 ottobre, San Donato Milanese – Chiesa Santa Barbara
14 ottobre, Milano – Duomo (ore 7)
16 ottobre, Varese – Chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino (Bustecche)
21 ottobre, Cinisello Balsamo – Parrocchia Sant’Ambrogio
22 ottobre, Magenta – Basilica di San Martino
23 ottobre, Cesano Maderno – Parrocchia Santo Stefano
A Varese, oltre alla celebrazione presieduta da mons. Delpini, tutte le parrocchie della Zona II sono invitate a organizzare nello stesso giorno una Messa con la stessa intenzione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.