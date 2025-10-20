La Canottieri Varese aderisce a “Terra Rara”

La Canottieri Varese si associa al progetto Terra Rara Varese, promosso dal Consorzio Ecolight con il Comune di Varese e altre realtà del territorio, dedicato allaLa Canottieri Varese aderisce a “Terra Rara” (RAEE).

«Fino al 27 novembre, la nostra sede di via dei Canottieri 21 sarà punto di raccolta: qui cittadini, soci e atleti sono i benvenuti dal lunedì al venerdì nell’orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30 nel punto dedicato all’ingresso della palestra (v. foto) e potranno conferire vecchi cellulari, caricabatterie, cuffie e auricolari o piccoli elettrodomestici».

«L’iniziativa è stata accolta con favore perché condividiamo la necessità di sensibilizzare, coinvolgendo i giovani, sul corretto smaltimento dei rifiuti in genere, in questo caso elettronici e che non sono semplici scarti ma contengono materiali riciclabili e risorse preziose, come le terre rare, fondamentali per lo sviluppo tecnologico e troppo spesso disperse nell’ambiente. Con Terra Rara, questi materiali diventano protagonisti di un percorso virtuoso: raccolti, valorizzati e trasformati in un’opera d’arte contemporanea dall’artista Livia Paola Di Chiara, simbolo del valore del riuso e dell’economia circolare».

Anche gli studenti delle scuole superiori parteciperanno attivamente, imparando a conoscere l’impatto dei Raee e sperimentando buone pratiche di raccolta e sostenibilità. «Aderire a Terra Rara significa essere parte di un messaggio concreto di rispetto per l’ambiente, senso civico e di responsabilità verso il futuro con la trasformazione del rifiuto in risorsa, da trasmettere a tutti, ma soprattutto ai giovani e ai giovanissimi che ogni giorno frequentano la nostra sede. È un piccolo gesto per oggi, un grande passo per domani».