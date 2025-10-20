La Canottieri Varese aderisce a “Terra Rara”
Fino al 27 novembre, la nostra sede di via dei Canottieri 21 sarà punto di raccolta
La Canottieri Varese si associa al progetto Terra Rara Varese, promosso dal Consorzio Ecolight con il Comune di Varese e altre realtà del territorio, dedicato allaLa Canottieri Varese aderisce a “Terra Rara” (RAEE).
«Fino al 27 novembre, la nostra sede di via dei Canottieri 21 sarà punto di raccolta: qui cittadini, soci e atleti sono i benvenuti dal lunedì al venerdì nell’orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30 nel punto dedicato all’ingresso della palestra (v. foto) e potranno conferire vecchi cellulari, caricabatterie, cuffie e auricolari o piccoli elettrodomestici».
«L’iniziativa è stata accolta con favore perché condividiamo la necessità di sensibilizzare, coinvolgendo i giovani, sul corretto smaltimento dei rifiuti in genere, in questo caso elettronici e che non sono semplici scarti ma contengono materiali riciclabili e risorse preziose, come le terre rare, fondamentali per lo sviluppo tecnologico e troppo spesso disperse nell’ambiente. Con Terra Rara, questi materiali diventano protagonisti di un percorso virtuoso: raccolti, valorizzati e trasformati in un’opera d’arte contemporanea dall’artista Livia Paola Di Chiara, simbolo del valore del riuso e dell’economia circolare».
Anche gli studenti delle scuole superiori parteciperanno attivamente, imparando a conoscere l’impatto dei Raee e sperimentando buone pratiche di raccolta e sostenibilità. «Aderire a Terra Rara significa essere parte di un messaggio concreto di rispetto per l’ambiente, senso civico e di responsabilità verso il futuro con la trasformazione del rifiuto in risorsa, da trasmettere a tutti, ma soprattutto ai giovani e ai giovanissimi che ogni giorno frequentano la nostra sede. È un piccolo gesto per oggi, un grande passo per domani».
