La Scuola dell’Infanzia Camilla Riva Foscarini di Varese cerca docente abilitato

La figura ricercata verrà inserita in organico da novembre, per l'anno scolastico 2025/2026. Si cercano insegnanti con voglia di imparare e di crescere con il resto dell'organico della scuola

La Scuola dell’Infanzia Camilla Riva Foscarini di Varese è alla ricerca di una/o insegnante part-time 15/20 ore settimanali da inserire in organico da novembre per l’anno scolastico 2025/2026.

La risorsa si occuperà dell’accoglienza dei bambini, dell’assistenza in sezione e del supporto ai laboratori (pre e post orario).

La figura ricercata deve avere doti empatiche e capacità di comunicazione verbale e non verbale.

Non cerchiamo figure con particolare esperienza pregressa ma insegnanti con voglia di imparare e di crescere insieme con il resto dell’organico della scuola.

Chi fosse interessato alla posizione, può inviare il proprio curriculum via mail all’indirizzo scuolainfanziafoscarini@virgilio.it alla cortese attenzione di Sara

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
