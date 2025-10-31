Libera contro le mafie è l’ospite di oggi a Soci All Time

L’ultimo appuntamento della settimana di Soci All Time (poi ci prenderemo una pausa fino al 9 novembre) è con Libera Varese. Alle 16,30 su www.radiomateria.it saremo in diretta con Angela Lischetti, referente scuola dell’associazione che quest’anno compie 30 anni, per parlare delle tantissime attività dedicate alla sensibilizzazione dei giovani alla legalità portate avanti durante l’anno.

Sarà l’occasione per fare luce su quello che accade oggi tra i giovani, su come percepiscono la legalità, il ruolo delle mafie nella società e i modelli negativi che spesso vediamo nelle cronache dei media ma anche un momento di speranza in un futuro senza mafie grazie ai tanti progetti di educazione al rispetto delle regole e alla memoria che Libera porta nelle scuole.

2500 volte grazie e arrivederci al 10 novembre

Soci All Time ripartirà il 10 novembre con un nuovo mese di interviste. Intanto vi diciamo 2500 volte grazie per averci seguito fin qui. Tanti, infatti, sono gli ascolti delle nostre puntate a partire dall’1 settembre, un risultato che ci rende felici perchè ha dato la possibilità a tantissime associazioni di poter avere uno spazio libero e gratuito per farsi conoscere. Qui sotto trovate tutte le puntate pubblicate fino ad ora.

Se questa serie vi è piaciuta potete mettere un cuoricino su Spreaker o supportarci sulle altre piattaforme per far crescere il nostro podcast e farlo apprezzare a più persone!