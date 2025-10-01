Malnate Ideale: “Monte Morone ha l’amianto? I cittadini di Malnate non pagheranno la bonifica”

C’è presenza di amianto a Monte Morone? È la domanda che pone il movimento politico Malnate Ideale all’amministrazione, dopo l’impegno preso per l’acquisto della tenuta che domina la città.

Il comunicato:

La sommità di Monte Morone non è ancora diventata proprietà comunale, che già emergono i primi problemi.

Viene data quasi per certa la presenza di amianto nei tetti dei fabbricati presenti nell’area, con conseguente necessità di bonifica: un’operazione che, tra la rimozione del materiale e il rifacimento delle coperture, potrebbe arrivare a costare fino a 200.000 euro.

Malnate Ideale invita l’Amministrazione Cannito alla massima prudenza su questo tema. Il nostro messaggio è chiaro: nessun centesimo dei cittadini malnatesi dovrà essere speso per questi interventi.

A tutela della comunità, se ciò dovesse rivelarsi un fatto accertato, stiamo valutando la presentazione di un esposto alla Procura della Corte dei Conti.

Dal Municipio fanno sapere che non sono arrivate segnalazioni in merito e che, nel caso, verranno verificate ed eventualmente seguiranno degli interventi.