Martina Cilento presenta a Varese “Il Cognome”, storia vera di coraggio e riscatto
Una giovane analfabeta e figlia di pastori nella Basilicata del 1930 trova la forza di cambiare il proprio destino attraverso un incontro inatteso
Martedì 24 ottobre, alle ore 18, laFeltrinelli di Varese (Corso Aldo Moro 3) ospiterà la presentazione del libro Il Cognome, ultimo lavoro di Martina Cilento edito da Macchione Editore. L’autrice dialogherà con Ugo Marelli, in un incontro aperto al pubblico.
Una storia vera ambientata nella Basilicata degli anni ’30
Il Cognome racconta la storia di Maria, giovane ragazza analfabeta e figlia di pastori, cresciuta nella Basilicata rurale degli anni Trenta. Un contesto che pare offrire un destino già scritto, fatto di rinunce e poca scelta. Ma un incontro casuale con un uomo di nome Nicola cambia per sempre il corso della sua esistenza.
Il romanzo – tratto da una vicenda vera – è un racconto di riscatto, resilienza e ricerca della felicità in un tempo in cui tutto sembrava remare contro.
Chi è Martina Cilento
Classe 1993, Martina Cilento lavora come ghostwriter, traduttrice e insegna scrittura creativa. Con Pietro Macchione Editore ha già pubblicato diversi titoli tra cui La guerra di Hendel, La chiave di Anderain, La ruota degli eventi, Dati Biografici di Personaggi Inesistenti e L’erba è un colore secondario.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.