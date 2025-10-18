Martina Cilento presenta a Varese “Il Cognome”, storia vera di coraggio e riscatto

Martedì 24 ottobre, alle ore 18, laFeltrinelli di Varese (Corso Aldo Moro 3) ospiterà la presentazione del libro Il Cognome, ultimo lavoro di Martina Cilento edito da Macchione Editore. L’autrice dialogherà con Ugo Marelli, in un incontro aperto al pubblico.

Una storia vera ambientata nella Basilicata degli anni ’30

Il Cognome racconta la storia di Maria, giovane ragazza analfabeta e figlia di pastori, cresciuta nella Basilicata rurale degli anni Trenta. Un contesto che pare offrire un destino già scritto, fatto di rinunce e poca scelta. Ma un incontro casuale con un uomo di nome Nicola cambia per sempre il corso della sua esistenza.

Il romanzo – tratto da una vicenda vera – è un racconto di riscatto, resilienza e ricerca della felicità in un tempo in cui tutto sembrava remare contro.

Chi è Martina Cilento

Classe 1993, Martina Cilento lavora come ghostwriter, traduttrice e insegna scrittura creativa. Con Pietro Macchione Editore ha già pubblicato diversi titoli tra cui La guerra di Hendel, La chiave di Anderain, La ruota degli eventi, Dati Biografici di Personaggi Inesistenti e L’erba è un colore secondario.