Mastini di nuovo belli e vincenti: abbattuto l’Appiano 4-1

Varese vince e soprattutto convince contro l’Appiano, 4-1, nel turno infrasettimanale di IHL. Bella prestazione corale dei gialloneri, con Filippo Matonti bravo a parare i dischi che avrebbero potuto riaprire la partita per gli avversari; continuano invece i problemi in power play anche se un importante gol è arrivato proprio in 5 contro 4, dal bastone di Marco Matonti posizionato da Da Rin a dar peso alla manovra offensiva giallonera. Ottimi gli stranieri, con Maekinen che apre le danze e Bastille – uno spettacolo vederlo pattinare – bravo a mettere nel sacco gol che contano. Appiano mutilato sia in avanti che dietro, ma quello di stasera è stato un Varese quasi perfetto.

PRIMO INGAGGIO – Partita insidiosa, con Varese chiamato a riscattare la brutta figura del precedente turno a Caldaro. Appiano disinnescato in avanti che potrebbe pagare caro l’assenza di Williamson, e senza lo squalificato Radin bravo in difesa ma molto pericoloso anche dalla blu. Mastini che devono fare a meno del funambolo Tilaro e senza Re e Pietro Borghi. Tra i pali torna Matonti.

I – Squadre che si studiano con Appiano che prova la sortita con Glavani, bravo a smarcarsi, ma Matonti è è abile a dire “no” con il bastone. Varese che reagisce con Maekinen, che forza il tiro ma trova ben posizionato Reinalter, che un minuto dopo replica anche a Crivellari. Gialloneri che crescono, Piroso prova la sgroppata solitaria ma la conclusione non è perfetta. Ancora un giro di orologio ed è Maekinen a sbloccarla, in ottima azione solitaria con l’estremo trentino che incolpevole deve raccogliere il disco dal fondo della rete (1-0). Mastini ancora avanti con Piroso, partito fortissimo, che però spreca un buon disco. Varese che può approfittare dell’uomo in più per colpo di bastone di Eruzione, con i gialloneri che creano molto ma la maledizione del power play rimane. Altro giro e altra penalità, ancora belle cose con disco che gira ma non entra. Sul finire ecco la reazione dei Pirati che tentano l’arrembaggio con Pardatscher, che però sbaglia mira. Appiano in crescendo, con Marco Matonti costretto al fallo, due azioni in superiorità numerica degli ospiti con la prima sirena che ferma la manovra offensiva di Appiano.

II – Si torna sul ghiaccio con gli altoatesini in avanti: belle manovre ma emerge l’assenza di Williamson a finalizzare e le bordate dalla blu di Radin, e così la superiorità avversaria sfuma. I Pirati insistono impegnando Matonti in due belle occasioni, ma è Varese a passare per la seconda volta in fase di ripartenza, con Bastille a percussione nel terzo avversario: tiro precisissimo del canadese che supera Reinalter sul suo palo. 2-0.

Gialloneri molto ruvidi in due occasioni, con il terzo intervento duro fischiato dal capo arbitro e Michael Mazzacane chiamato in panca puniti. Appiano gioca malissimo con l’uomo in più e Varese prova a sorprendere gli avversari con la specialità della casa, il gol in short-hand, ma Schina non finalizza.

Varese che gioca meglio, ma rimane piuttosto ruvido negli interventi, con Borghi chiamato in panca dei cattivi per due minuti. Altro power play inguardabile dell’Appiano ed altra opportunità in inferiorità per Varese. Ancora Mastini: Borghi prima e Perino subito dopo scaldano la pinza del portiere dei Pirati, sempre ben posizionato. Gialloneri ancora in inferiorità, stavolta Borghi esce per proteste, smorzata da quella di Eruzione, una manciata di secondi dopo per lo stesso motivo. Si torna sul ghiaccio in parità con Varese sempre in avanti, con Piechenstein costretto al fallo, per la superiorità numerica a dei Mastini, che stavolta si sbloccano, gran tiro di Maekinen e deviazione corta di Marco Matonti per il 3-0.

III – L’Appiano riparte a velocità sostenuta, con Pichenstein che fa tutto da solo: tiro ribattuto ma sul rimbalzo è ancora lui a bucare Filippo Matonti e togliere il piacere della serata a rete inviolata: 3-1. A quel punto i Pirati crescono, organizzando buone trame offensive, con i Mastini bravi in fase di rimessa e proprio su una di queste Bertin viene steso per un nuovo power play. Bella la manovra in 5 contro 4, con Borghi sbaglia un gol a porta sguarnita: in contropiede questa volta ci va Appiano, con Filippo Matonti che compie un mezzo miracolo intercettando il tiro di Eruzione. Da Rin parlotta con i suoi, predicando attenzione, stimolo che porta i suoi frutti a metà della frazione con Bastille, il franco-canadese volante, che entra come un fulmine nel terzo avversario superando l’estremo avversario per il definitivo 4-1.

HCMV MASTINI VARESE – HC EPPEN APPIANO ANET 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)

RETI: 5’50” Makinen (V- Terzago, Bastille), 25’28” Bastille (V), 39’22” Matonti M. (V- Makinen, Terzago), 41’10” Piechestein (A- Graf), 51’24” Bastille (V- Terzago, Bertin).

VARESE: Filippo Matonti (Pisarenko); Schina, Marco Matonti Piroso, Marcello Borghi, Venturi; Makinen, Crivellari, Terzago, Bastille, Perino; Erik Mazzacane, Berlin, Fornasetti, Michael Mazzacane, Xamin; Anselmino, Peterson. All.: Massimo Da Rin

APPIANO: Reinalter (Paller); Dellagiacoma, Messner, Eruzione, Graf, Piechenstein; Oberrauch, Galvan, Amici, Castlunger, Engl; Zublasing, Spitaler, Steiner, Pardatscher, Morandell; Chizzali, Gasser, Rottensteiner. Coach: Marc Bartley Sharp.

ARBITRI: Luca Boverio, Riccardo Pignatti (Aris Biaggi, Giorgio Brenna).