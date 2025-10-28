Misteri in Villa Della Porta Bozzolo per i bambini nel weekend di Halloween

Ricette segrete e pozioni contro ogni paura sono gli ingredienti di una visita gioco con laboratorio sabato 1 novembre alle ore 15.30

Cosa accade a Villa Della Porta Bozzolo nella notte più spaventsa dell’anno, tra il 31 ottobre e il 1 novembre? Per scoprirlo il Fai propone ai bambini tra i 6 e i 10 anni Misteri in Villa, una visita guidata con laboratorio, sabato 1 novembre alle ore 15.30.

Guidati dal racconto dell’operatore e da una misteriosa ricetta di Camillo Bozzolo, antico e illustre padrone di casa, i bambini potranno scoprire quel che succede tra le eleganti stanze della villa. Insieme andranno alla ricerca degli ingredienti per produrre il filtro magico anti spiriti e paure.

Conclusa l’avventura in Villa il gruppo raggiungerà il laboratorio per realizziare la pozione che sconfiggere tutti i timori di ciascuno.

Un percorso animato per parlare, indagare usi e costumi di un tempo, divertirsi insieme nei giorni più misteriosi dell’anno.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0332 624136 oppure scrivere a faibozzolo@fondoambiente.it.