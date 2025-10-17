Brinzio
Nel fine settimana arriva la castagnata brinziese 2025
Un’altra castagnata a Brinzio. Che fai, te ne privi?
Il nostro stand gastronomico ti aspetta: sabato 18 a cena dalle 18:30 e domenica 19 ottobre a pranzo dalle 11:30 – potrai trovare prodotti di stagione e ovviamente, tante mondelle, ovvero le nostre caldarroste cotte al fuoco sui tradizionali padelloni.
In cucina troverai:
Polenta e brasato cotto a bassa temperatura con castagne di Brinzio e funghi porcini
Polenta e brasato cotto a bassa temperatura con castagne di Brinzio
Polenta e funghi porcini
Polenta e zola
Pasta fresca al ragù e funghi porcini
Pasta fresca con ragù
Arrosticini (solo sabato sera)
Panino con salamella tradizionale
Patatine fritte Torte prodotte da “Azienda Agricola i Runchitt” di Brinzio (km0)
Il tutto accompagnato dai vini del bar o, in alternativa, due tipi di birra artigianale del birrificio 50&50 di Varese.
Ti aspettiamo a Brinzio presso il parco comunale!