Nel fine settimana arriva la castagnata brinziese 2025

Un’altra castagnata a Brinzio. Che fai, te ne privi?

Il nostro stand gastronomico ti aspetta: sabato 18 a cena dalle 18:30 e domenica 19 ottobre a pranzo dalle 11:30 – potrai trovare prodotti di stagione e ovviamente, tante mondelle, ovvero le nostre caldarroste cotte al fuoco sui tradizionali padelloni.

In cucina troverai:

Polenta e brasato cotto a bassa temperatura con castagne di Brinzio e funghi porcini

Polenta e brasato cotto a bassa temperatura con castagne di Brinzio

Polenta e funghi porcini

Polenta e zola

Pasta fresca al ragù e funghi porcini

Pasta fresca con ragù

Arrosticini (solo sabato sera)

Panino con salamella tradizionale

Patatine fritte Torte prodotte da “Azienda Agricola i Runchitt” di Brinzio (km0)

Il tutto accompagnato dai vini del bar o, in alternativa, due tipi di birra artigianale del birrificio 50&50 di Varese.

Ti aspettiamo a Brinzio presso il parco comunale!