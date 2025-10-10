Olgiate Olona e il concerto “Maria in Canto”

Venerdì 10 ottobre, la prepositurale Ss. Stefano e Lorenzo ospita una serata musicale con due cori e un repertorio sacro. Ingresso libero per il pubblico.

In occasione del 500° anniversario della Cappella della Madonna, la comunità pastorale San Gregorio Magno di Olgiate Olona organizza un evento speciale all’insegna della musica e della spiritualità. Venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21, si terrà il concerto “Maria in Canto” nella splendida cornice della Prepositurale dei Santi Stefano e Lorenzo, con ingresso libero per tutti.

Due cori, un omaggio alla tradizione

Protagonisti della serata saranno due formazioni corali di grande valore artistico: il Coro Amici della Musica di Sacconago di Busto Arsizio, diretto dal maestro Pieralberto Pizzolotto con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Luigi Lupi, e la Corale San Gregorio Magno di Olgiate Olona, diretta dal maestro Andrea Todisco, con il maestro Marco Davanzo all’organo.

Il concerto sarà un tributo musicale alla figura della Vergine Maria, attraverso un repertorio che unisce tradizione sacra e suggestioni armoniche, in un dialogo tra devozione e arte.

Un evento spirituale e culturale

L’iniziativa rientra nel calendario delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della storica Cappella della Madonna, parte integrante del patrimonio artistico e religioso di Olgiate Olona. Il concerto si propone di valorizzare questo importante traguardo con una proposta musicale che coinvolge la cittadinanza e le realtà culturali del territorio.