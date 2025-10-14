Ribaltamento al Redentore a Busto, soccorsi anche due bambini

Incidente stradale con ribaltamento a Busto Arsizio, nel quartiere Redentore.

È accaduto poco dopo le 13 in via Rodari, all’altezza dell’incrocio con via Caduti nei Lager-via Guido D’Arezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (squadra di Somma Lombardo) e il 118, con due ambulanze e automedica.

Quattro le persone coinvolte: una donna di 66 anni, un bambino e una bambina entrambi di 9 anni e un uomo di 51 anni. A dispetto dell’urto violento, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, anche se alcuni hanno riportato ferite. Sul posto anche la Polizia Locale.

Alla stessa ora vigili del fuoco e 118, con ambulanza della Croce Rossa Gallarate, sono stati impegnati anche sul Sempione, in uscita verso Gallarate, per un incidente tra due auto (senza feriti gravi).