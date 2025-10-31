“Romagna Mia – Storie di alluvioni”: a Glocal DOC il racconto di una terra che resiste

C’è un prima e un dopo l’acqua. Le alluvioni che nel 2023 e 2024 hanno travolto la Romagna hanno lasciato segni profondi nei paesi, nelle famiglie e nella memoria collettiva. Di questo parla Romagna Mia – Storie di alluvioni, il documentario di Pier Damiano Benghi e Paolo Melandri in programma martedì 4 novembre alle 18.30 al MIV – Multisala Impero di Varese, all’interno della terza edizione del Festival Glocal DOC 2025. Alla proiezione sarà presente il co-regista Paolo Melandri.

Ingresso GRATUITO. PRENOTA QUI

Girato nei territori più colpiti dagli eventi alluvionali, Romagna Mia intreccia voci, testimonianze e immagini per raccontare il dolore ma anche la forza di una comunità che non si arrende. Il film parte dal fango per cercare la luce: un mosaico di storie che restituiscono l’identità di una terra che si rialza, con la dignità di chi ha scelto la solidarietà come risposta alla catastrofe.

Come spiegano i registi, Romagna Mia nasce dall’urgenza di dare voce a una tragedia che va oltre i confini locali: «Le alluvioni che hanno devastato la Romagna nel 2023 e 2024 non sono un’anomalia isolata: rappresentano un tassello di un fenomeno globale, quello del cambiamento climatico, che sta modificando la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi in ogni parte del pianeta. Per questo il documentario racconta una storia ‘locale’ che diventa necessariamente ‘globale’.

Attraverso le voci della popolazione, le analisi degli esperti e le immagini raccolte sul campo, il film offre uno sguardo sull’impatto sociale e ambientale di questi eventi estremi».

