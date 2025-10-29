Varese News

Rubato "Scatoletta", il furgone dei circensi varesini "Nomadiscalzi"

Brutto colpo per la compagnia: spariti anche ricordi, attrezzature ed effetti personali | Basket: l'andamento della Second League | Progetto ABC: il buon umore è contagioso

NOTIZIARIO UISP del 29 ottobre 2025

CIRCO: RUBATA “SCATOLETTA” – Brutto colpo per i Nudimascalzi
Una devastante disavventura ha colpito Alessandra Pessina e Davide, i membri della compagnia di circo Nudimascalzi della scuola di circo Spazio Kabum affiliata alla Uisp. Domenica 21 settembre, a Monreale, è stato rubato il loro inseparabile furgoncino Piaggio Porter, affettuosamente chiamato “Scatoletta”. Più che un mezzo, era la loro casa e il cuore delle loro attività artistiche, nonché il contenitore del materiale per gli spettacoli. La perdita è duplice. Il valore economico ammonta a circa 15 mila euro, ma il danno affettivo è «impossibile da colmare».

“Scatoletta” custodiva anni di lavoro e passione. Tra i beni rubati, figurano elementi insostituibili per i loro spettacoli: l’intera attrezzatura aerea, tra cui “Selvaggia”, la struttura aerea di Uou Aerea Lucas Caravia (compagna di sette anni), e “Peppino”, il cerchio aereo. Sono svaniti anche l’attrezzatura tecnica (cassa audio Ibiza, fari led Fun Generation, computer e tablet), e i materiali di scena: palline da giocoleria, cappelli Playjuggling e due valigie di costumi.
Il furto è particolarmente doloroso per lo spettacolo Oniria, poiché sono stati sottratti scenografia
assemblata a mano e costumi studiati e realizzati dalle sapienti mani di Greta e Chiara della bottega
sartoriale Zagara di Varese. Con il furgone sono stati rubati anche gli effetti personali e di sussistenza on the road: materasso matrimoniale, sacchi a pelo, pentole, stoviglie, fornelli da campeggio, 20 metri di moquette, la cassetta degli attrezzi e gli inestimabili “hard disk con dentro milioni di ricordi”, oltre a quadernini e libri. I Nudimascalzi si trovano a dover ricominciare quasi da zero. Per recuperare gli elementi essenziali e indispensabili, hanno lanciato una campagna di raccolta fondi, un aiuto fondamentale per rimettere in piedi il loro sogno e il loro lavoro circense. QUI LA PETIZIONE .

BAKET, SECOND LEAGUE – Le favorite lanciano segnali, ma la lotta playoff è appena iniziata

Ovest in marcia forzataCameri (77-96 a Novara) e Trecate (100-62 a Bellinzago) mostrano i muscoli con vittorie esterne schiaccianti. Borgosesia fa doppietta settimanale (66-61 sui Mastini), mentre Verbania festeggia due volte (76-63 contro Mastini e 95-65 a Romentino). Da notare il successo degli Spaccalegna Borgo Ticino a Ornavasso nonostante le assenze.
Nord, Emozioni e Derbies – Il derby di Travedona va ai Travedonuts (74-68 sui Monaggets) e si ripete (94-49 contro Gorilas). Angera (101-68 su Sesto Calende) e Octopus (corsaro a Besozzo) fanno la voce grossa. La Nelson Somma vince il derby sul campo dei Vikings Vergiate.

Est, capoliste autoritarieBisuschio (83-45 su Cuasso) ed Eagles Porto Ceresio (su Palla Cerva)
consolidano la vetta. Giubiano corsaro a Tradate (71-64). Montello (su Covo Unicorns) e Wool Va (super ultimo quarto a Lonate Ceppino) si impongono.
Sud, volate e scontri caldi – Vittoria al cardiopalma per Kolbe Legnano (75-73 su Stealers). Busto Lions ok, mentre la stracittadina bustocca va a Pallacanestro Busto. Elegy Legnano espugna Uboldo. Villa Cortese espugna Ferno.

ABC PER LA SALUTE MENTALE – Il buon umore è contagioso

Torniamo a parlare del progetto internazionale “ABC, per la salute mentale”, di cui Uisp è capofila in Italia e che è stato presentato a Roma il 29 settembre nella sede del ministero della Salute. Questa volta parliamo di come vengono comunicati gli obiettivi del progetto, che possono racchiudersi in questa formula ABC-Act, Belong, Commit. Ovvero: agisci e renditi attivo; condividi la tua vita con gli altri in maniera socievole; acquisisci consapevolezza attraverso il fare, a partire dallo sport, e contribuisci a migliorare te stesso e la società in cui vivi.

E se la comunicazione per immagini è diretta, facile nella fruizione e avvantaggia lo spettatore nella memorizzazione del messaggio, attraverso i tre video, prodotti in Danimarca, da Psykiatrifonden nell’ambito dell’ABC Mental Health Partnership, arriviamo al nocciolo di ciò che significa costruire la propria salute giorno per giorno. I video, dal titolo “Day journey”, si concentrano sulle micro-azioni che possiamo compiere in contesti quotidiani. Mostrando due diversi scenari giornalieri, uno con micro azioni positive e uno senza, mostrano chiaramente come le piccole azioni possano influenzare la giornata sia dello spettatore che delle persone che lo circondano, e come le strutture sociali possano avere un impatto sulla nostra salute mentale. Guarda i video su: www.uisp.it

di
Pubblicato il 29 Ottobre 2025
