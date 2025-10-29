Scienza… da paura! Esperimenti, magie e divertimento per un Halloween da veri scienziati

Tra pozioni viscose, pipistrelli appiccicosi e creazioni da costruire mattone dopo mattone, bambini e ragazzi potranno scoprire che dietro ogni “mostruosità” si nasconde una vera magia scientifica

Al Thinker Lab di Varese, Halloween incontra la curiosità, dove la paura diventa divertimento e la magia si trasforma in scienza.

“Scienza… da paura!” è il laboratorio più strano, colorato e affascinante che ci sia. Qui non servono bacchette, ma soltanto fantasia, spirito d’avventura e tanta voglia di sperimentare.

Tra pozioni viscose e pipistrelli appiccicosi, i giovani partecipanti si immergeranno in un viaggio alla scoperta dei segreti della natura e della materia. Impareranno a mescolare ingredienti misteriosi per creare slime incantati, scopriranno come è fatto un pipistrello e, mattoncino dopo mattoncino, daranno vita a creature e invenzioni costruite con i LEGO, dove l’immaginazione diventa la formula perfetta per creare qualcosa di unico.

“Scienza… da paura!” è un’esperienza che unisce divertimento, conoscenza e un pizzico di brivido, perfetta per chi vuole vivere Halloween in modo originale e sorprendente. Ogni esperimento diventa un piccolo incantesimo, ogni risata una scoperta, ogni curiosità una porta aperta sul mondo della scienza.

Un pomeriggio per piccoli scienziati e grandi sognatori, dove si capisce che la vera magia è capire come funziona il mondo. E che, dietro ogni mostro, si nasconde una storia… scientificamente fantastica!

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare all’evento e scegliere il proprio laboratorio, è necessario prenotare, cliccando qui

Tutti i laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!

I laboratori del weekend del 31 ottobre e 1 novembre

31 ottobre dalle 16.30 alle 17.30

A Varese c/o Party Boom in via Cairoli 5 (parcheggio consigliato Lidl di via carcano, gratuiti i primi 120 min)

Costo iscrizione 10 euro

Per bambini da 6 a 11 anni

1 novembre dalle 14 alle 18

A Varese c/o Party Boom in via Cairoli 5 (parcheggio consigliato Lidl di via carcano, gratuiti i primi 120 min)

Costo iscrizione 5 euro

Per bambini a partire da 6 anni

1 novembre dalle 14 alle 15

A Varese c/o Party Boom in via Cairoli 5 (parcheggio consigliato Lidl di via carcano, gratuiti i primi 120 min)

Costo iscrizione 10 euro

Per bambini da 6 a 11 anni

1 novembre dalle 16 alle 17.30

A Varese c/o The Thinker Lab in via Cairoli 5 (parcheggio consigliato Lidl di via carcano, gratuiti i primi 120 min)

Costo iscrizione 15 euro, da versare in loco (sconto del 15% per fratelli/sorelle)

Per bambini da 6 a 11 anni