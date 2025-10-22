Si costituisce il “Team Vannacci“ Luino e Valli del Verbano
Gli iscritti del territorio hanno indicato come team leader responsabile Roberto Cortese, che avrà il compito di coordinare le attività del gruppo
È ufficialmente nato il Team Vannacci Luino e Valli del Verbano, gruppo locale dell’associazione culturale nazionale “Il Mondo al Contrario”, la cui costituzione è stata validata dalla Presidenza nazionale dell’associazione.
Gli iscritti del territorio hanno indicato come team leader responsabile Roberto Cortese, che avrà il compito di coordinare le attività del gruppo, promuovere le iniziative future e gestire le nuove adesioni.
Il Team «invita tutti coloro che fossero interessati a partecipare o a ricevere informazioni a scrivere all’indirizzo email teamvannacciluinoevalli@gmail.com. I referenti del gruppo luinese provvederanno a fornire indicazioni sui modi di iscrizione e di partecipazione alle attività previste per l’area delle Valli del Verbano».
