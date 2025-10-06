Udoh e Mastroianni, l’attacco dei Tigrotti sugli scudi
Rovida ancora in versione Superman tra i pali, bene Dimarco e Citterio, ingresso ok di Renelus. Ma la vittoria continua a non arrivare
ROVIDA 7,5: nonostante i due gol subiti, il portiere si supera in due occasioni nel finale, in particolare sul colpo di testa di Benedetti, sul quale è bravissimo a levare il pallone da sotto l’incrocio.
MORA 6: partita ordinata e senza sbavature per il centrale alla seconda di fila da titolare e alla terza in totale.
(Reggiori SV)
MASI 6: prestazione pulita in cui guida la difesa con la sua esperienza. Rendimento in crescita per l’ex Pro Vercelli.
MOTOLESE 6,5: si immola prendendosi una pallonata da Pellegrini e salvando i suoi, ma proprio per questo è costretto ad uscire.
(Travaglini 5,5: suo il tocco di braccio in occasione del rigore assegnato al Trento)
GIUDICI 6: ottima prova in fase di spinta con qualche spunto interessante.
FERRI 6,5: buona partita soprattutto in fase di copertura, soprattutto nel primo tempo quando anticipa Capone, il quale avrebbe calciato da posizione ravvicinata.
(Schiavone SV)
DI MUNNO 6: prestazione fatta di corsa e coperture.
CITTERIO 7: bella prova del 14 che colpisce un palo e si vede annullare un gol per fallo di Udoh sul portiere.
(Bagatti 5,5: poco incisivo)
DIMARCO 6,5: una delle migliori versioni stagionali dell’ex Alcione. Da un suo calcio d’angolo nasce il gol dell’1-0 di Udoh.
UDOH 7: l’ex attaccante del Trapani realizza un gol pesantissimo, impreziosendo una bella prestazione fatta di lotta e sacrificio.
(Renelus 6: entra e offre alcuni spunti interessanti)
MASTROIANNI 7: ottima gara del numero 10, che oltre a segnare gioca bene con la squadra, abbassandosi spesso a prendere il pallone per far salire i suoi.
ALL. GRECO 6,5: la sua squadra gioca la miglior gara della stagione con un buon approccio nel primo tempo. Peccato per i gol presi e la vittoria sfumata.
