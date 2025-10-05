Greco soddisfatto: “Miglior primo tempo da quando sono qui”

GRECO 1 – «Una squadra come la nostra non si può permettere di prendere gol in maniera così banale come oggi, detto questo ho visto cose positive all’interno della partita, contro una squadra da primi quattro posti. È stato uno dei migliori primi tempi da quando sono qui, dal punto di vista dell’approccio, tuttavia restano alcune cose da sistemare come la gestione dei momenti della gara e altre situazioni che ci permettono di vincere le gare. Bisogna migliorare nelle scelte e nell’ultimo passaggio, come nell’occasione di Renelus, che non è riuscito a servire Mastroianni e quella era una palla determinante. Dobbiamo continuare con questo livello di proposta, mettendo a posto alcuni aspetti difensivi, che non riguardano solo i difensori, ma anche l’intera squadra».

Galleria fotografica Pro Patria – Trento 2-2 4 di 27

GRECO 2: «Per quanto riguarda l’arbitraggio, io in settimana faccio di peggio durante le partitelle, allenando la squadra a rispondere alle ingiustizie e mi da fastidio quando perdiamo la concentrazione per gli episodi durante la partita, come accaduto oggi».

GRECO 3: «Oggi non credo che abbiamo sofferto a centrocampo, giocavamo con Citterio a uomo su Fossati, uscivamo con i quinti sui loro terzini con i tempi giusti. Sia Di Munno che Ferri hanno fatto delle corse in più e spesso Citterio diventava Play, perché loro lavoravano molto sulle fasce e puntavano sugli inserimenti centrali, anche se non ci hanno creato problemi».

GRECO 4: “Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni in ripartenza e potevamo fare meglio l’ultimo passaggio. Comunque diamo continuità di risultato, anche se ci dispiace non aver vinto, perché eravamo in vantaggio meritatamente contro una squadra forte. Però la squadra cresce, migliora e nel tempo otterrà quello che vogliamo».

GRECO 5: «La squadra produce e sbaglia, ci mancano dei punti ma questo è un nostro demerito, perché dobbiamo cercare di alzare il livello di attenzione. Manca soprattutto il dare consapevolezza di quello che stiamo facendo. Nelle ultime due partite molto complicate con Cittadella e Trento siamo stati molto competitivi».

GRECO 6: «Bisogna capire i momenti della gara, quando bisogna respirare, forzare o spedire il pallone in tribuna. Questo fa parte del bagaglio di esperienza dei giocatori, non è una questione di coraggio, ma di forza mentale nel capire i momenti della gara».

GRECO 7: «Rovida oggi ha fatto una grande partita. Noi sappiamo soffrire e lo abbiamo dimostrato anche con Novara e Cittadella. Questo non è banale, perché fa parte del percorso di una squadra e bisogna saperci stare e non tutti lo fanno. Poi lavoriamo per migliorare la gestione di questi momenti. Oggi avevamo di fronte una squadra che ha fatto i playoff e un mercato importante, con l’idea di andare in B e con un anno in più di lavoro con un allenatore molto bravo».

GRECO 8: «Non so quanto manca per arrivare alla Pro Patria che ho in mente, perché in questo lavoro il risultato determina il percorso dei ragazzi. Sono convinto che con una vittoria in più oggi avremmo molti più punti, perché il risultato permette di accedere più facilmente alle qualità individuali dei ragazzi, che magari avrebbero maggior coraggio nel fare delle giocate in più. Tanti giocatori hanno appena iniziato il loro percorso, altri devono riscattarsi e tutti dobbiamo dimostrare. Queste ultime partite hanno dato delle risposte positive».

UDOH 1: «C’è un po’ di rammarico per non averla vinta, secondo me siamo stati bravi a non prendere gol alla fine, perché abbiamo rischiato e ci accontentiamo. In Serie C sono tutte partite sporche, quando si va in vantaggio bisogna essere concentrati. Dobbiamo lavorare di più per cercare di tenere il risultato. Dopo aver segnato il gol bisogna rimanere sul pezzo per 10 minuti e cercare di difendere con il corpo e con le unghie il risultato».

UDOH 2: «Non abbiamo vinto ma sono contento per il gol. Oggi stavo bene rispetto alle altre 2 partite giocate, man mano starò sempre meglio».