Varese News

Tempo Libero

Gazzada Schianno

A Villa Cagnola a Gazzada il mercatino di beneficenza del Benvenuto Club Varese

Una mattina di sorprese, solidarietà e amicizia per chiunque sia in cerca di idee natalizie originali. Appuntamento mercoledì 19 novembre

benvenuto club varese mercatino di natale
Mercatini Natale

19 Novembre 2025

Il Benvenuto Club Varese invita soci, amici e chiunque sia in cerca di idee natalizie originali mercoledì 19 novembre dalle 10:00 alle 13:00 alla Villa Cagnola di Gazzada in occasione del Charity bazaar, il mercatino di Natale solidale.

«Sarà – annuncia la presidente del Club Nada Edwards-Kojic – una grande mattinata in un ambiente internazionale in cui poter ammirare oggetti, piante, semi, manufatti di varia natura e provenienza». Al mercatino ci si potrà divertire alla tombola benefica con numerosi premi. Inoltre, gli ospiti potranno conoscere le attività del club, godendosi una buona tazza di caffè, un vin brulè e gustando dolci della tradizione natalizia di diversi paesi.

benvenuto club varese mercatino di natale

Come ogni anno, il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto interamente a tre associazioni benefiche. Quest’anno sono Centro di aggregazione giovanile Rainoldi, Nostra Famiglia, aiuta le famiglie di disabili e Il Viandante, il centro diurno per i senza tetto a Varese.

benvenuto club varese mercatino di natale

Organizzato da

17 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.