Gazzada Schianno
A Villa Cagnola a Gazzada il mercatino di beneficenza del Benvenuto Club Varese
Una mattina di sorprese, solidarietà e amicizia per chiunque sia in cerca di idee natalizie originali. Appuntamento mercoledì 19 novembre
Il Benvenuto Club Varese invita soci, amici e chiunque sia in cerca di idee natalizie originali mercoledì 19 novembre dalle 10:00 alle 13:00 alla Villa Cagnola di Gazzada in occasione del Charity bazaar, il mercatino di Natale solidale.
«Sarà – annuncia la presidente del Club Nada Edwards-Kojic – una grande mattinata in un ambiente internazionale in cui poter ammirare oggetti, piante, semi, manufatti di varia natura e provenienza». Al mercatino ci si potrà divertire alla tombola benefica con numerosi premi. Inoltre, gli ospiti potranno conoscere le attività del club, godendosi una buona tazza di caffè, un vin brulè e gustando dolci della tradizione natalizia di diversi paesi.
Come ogni anno, il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto interamente a tre associazioni benefiche. Quest’anno sono Centro di aggregazione giovanile Rainoldi, Nostra Famiglia, aiuta le famiglie di disabili e Il Viandante, il centro diurno per i senza tetto a Varese.