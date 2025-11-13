Taino festeggia e respira ciclismo con la Pedalata con il Puma

A Taino l’entusiasmo per il ciclismo torna a contagiare grandi e piccoli con la quarta edizione de la Pedala con il Puma, in programma domenica 16 novembre. L’appuntamento, dedicato al tainese Alessandro Covi, prenderà il via dalla Piazza del Comune, dove il ritrovo è fissato alle 8:30 e la partenza alle 10.

Il tracciato della pedalata, lungo circa 25 chilometri, attraverserà Lentate, Osmate con Cadrezzate, Barza, le paludi di Angera, Ranco e il lungolago di Angera, per chiudersi di nuovo a Taino. L’iscrizione costa 10 euro, comprensiva di rinfresco presso Deca Café, e sarà possibile registrarsi domenica 16 novembre dalle 8:30 alle 10 al punto di partenza.

La giornata, organizzata dal Puma di Taino Fan Club e dedicata alla memoria di Renzo Riva, conferma l’intenso legame tra la comunità e il suo campione.

ALESSANDRO COVI: IL PUMA DI TAINO

Classe 1998, Covi, ribattezzato “il Puma”, è una delle figure sportive più amate del Varesotto e del Lago Maggiore. Nel 2022 ha conquistato la prestigiosa tappa della Marmolada al Giro d’Italia e, fino a quest’anno, ha condiviso il percorso professionistico con il campione del mondo Tadej Pogačar, vincitore del Giro d’Italia 2024 e della Tre Valli Varesine. Dal 2026, invece, vestirà la maglia della Jayco Alula, formazione australiana del World Tour.