Due giorni di freddo e sole, domenica arrivano le nuvole

Ci aspetta un fine settimana… a metà: oggi e domani un temporaneo promontorio dell’anticiclone delle Azzorre che si allunga fino alla regione alpina garantirà condizioni di bel tempo anche se con temperature abbastanza basse. Domenica una debole perturbazione di origine atlantica interesserà il Nord Italia con il ritorno di cieli nuvolosi. Le precipitazioni saranno comunque scarse e il limite delle nevicate si manterrà oltre i 1000 m.

Vediamo le previsioni per il weekend del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì – Ben soleggiato, limpido con minime poco sotto 0°C. Più mite sulle Prealpi con inversione termica. Nel pomeriggio qualche velatura di nubi alte su Piemonte e Lombardia occidentale.

Sabato – Abbastanza soleggiato, con passaggio di nubi medio-alte in mattinata. Asciutto. Meno freddo all’alba, massime in leggero rialzo. Ancora presenza di inversione termica sulle Prealpi.

Domenica – Aumento della nuvolosità, con ultime schiarite al mattino, più ampie all’Est. Deboli piogge ad iniziare dalla serata e nella notte. Limite neve verso 1200 m.

Tendenza – Lunedì 1 Dicembre: al mattino nuvoloso e deboli piogge in esaurimento all’Est. Nel pomeriggio probabile miglioramento con schiarite a partire da Alpi e Prealpi. Martedì 2 Dicembre: probabilmente ancora nuvoloso e nuove deboli piogge dal pomeriggio.