Varese News

Tempo libero

Due giorni di freddo e sole, domenica arrivano le nuvole

Venerdì e sabato cielo abbastanza sereno ma da domenica aumenta la nuvolosità che porterà qualche pioggia verso sera

Monte Rosa

Ci aspetta un fine settimana… a metà: oggi e domani un temporaneo promontorio dell’anticiclone delle Azzorre che si allunga fino alla regione alpina garantirà condizioni di bel tempo anche se con temperature abbastanza basse. Domenica una debole perturbazione di origine atlantica interesserà il Nord Italia con il ritorno di cieli nuvolosi. Le precipitazioni saranno comunque scarse e il limite delle nevicate si manterrà oltre i 1000 m.

Vediamo le previsioni per il weekend del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì – Ben soleggiato, limpido con minime poco sotto 0°C. Più mite sulle Prealpi con inversione termica. Nel pomeriggio qualche velatura di nubi alte su Piemonte e Lombardia occidentale.

Sabato – Abbastanza soleggiato, con passaggio di nubi medio-alte in mattinata. Asciutto. Meno freddo all’alba, massime in leggero rialzo. Ancora presenza di inversione termica sulle Prealpi.

Domenica –  Aumento della nuvolosità, con ultime schiarite al mattino, più ampie all’Est. Deboli piogge ad iniziare dalla serata e nella notte. Limite neve verso 1200 m.

Tendenza – Lunedì 1 Dicembre: al mattino nuvoloso e deboli piogge in esaurimento all’Est. Nel pomeriggio probabile miglioramento con schiarite a partire da Alpi e Prealpi. Martedì 2 Dicembre: probabilmente ancora nuvoloso e nuove deboli piogge dal pomeriggio.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.