Estrema destra a Gallarate, piazza spostata e interrogazione parlamentare

Dopo il Remigration Summit di maggio, Gallarate si prepara ad accogliere un nuovo raduno dell’estrema destra per la “remigrazione”, le deportazioni su base etnica.

Questa volta in piazza – domenica 30 novembre – c’è il Comitato per la remigrazione che riunisce varie sigle tra cui Casa Pound e che ha già toccato Varese e Novara.

A Novara non erano mancati momenti di tensione, tra cui l’inimidazione di un giornalista di La Voce di Novara, stigmatizzata anche da Federazione Italiana della Stampa e Ordine dei Giornalisti (la foto di apertura dell’articolo è di La Voce di Novara, dalla manifestazione del 3 novembre nella città piemontese, qui l’articolo).

La questione è stata esaminata anche dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura nella mattina di giovedì 27 novembre: “Sono stati definiti i dispositivi di ordine pubblico necessari a garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa, nel pieno rispetto della libertà di manifestazione e della tutela dell’incolumità pubblica”.

La sede del presidio-manifestazione è stata spostata da piazza Libertà a piazza Garibaldi, sempre nel centro cittadino.

Nella giornata di giovedì l’onorevole di Europa Verde Devis Dori ha presentato anche un’interrogazione al ministro Piantedosi chiedendo se riteneva opportuno “evitare lo svolgimento dell’iniziativa del 30 novembre a Gallarate promossa dal ‘Comitato remigrazione e riconquista”, così da prevenire che una manifestazione potenzialmente conflittuale possa trasformarsi in un’occasione di incitamento all’odio, alla discriminazione o alla violenza“.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di una contro-manifestazione, che in ogni caso non si terrà nella giornata di domenica: «Per responsabilità verso la città pensiamo di farlo in altra data» dice Filiberto Zago, di Europa Verde Gallarate.