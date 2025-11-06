Varese News

Varese Laghi

Fuori dal carcere il rapper Maicol Traetta, arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Note stonate”

Il suo legale Corrado Viazzo ha ottenuto la revoca della misura cautelare reale legata al sequestro del cellulare e a quella della custodia cautelare

Polizia generica

È uscito dal carcere Maicol Traetta, il rapper trentenne di Malnate finito in carcere una decina di giorni fa nell’inchiesta “Note stonate” della Squadra Mobile di Varese.

Il rapper arrestato in flagranza di reato con circa 400 g di hashish e alcune munizioni, era finito in manette come uno dei tre arrestati in flagranza di reato che si sommavano agli 11 colpiti da ordinanza di custodia cautelare ed altri otto all’obbligo di firma. Il suo legale Corrado Viazzo ha ottenuto la revoca della misura cautelare reale legata al sequestro del cellulare e a quella della custodia cautelare.

Le indagini ha permesso di scoprire un giro di spaccio di droga e di vendita di armi ai pusher della zona attivi fra Malnate e Vedano Olona.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.