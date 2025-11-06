Fuori dal carcere il rapper Maicol Traetta, arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Note stonate”

È uscito dal carcere Maicol Traetta, il rapper trentenne di Malnate finito in carcere una decina di giorni fa nell’inchiesta “Note stonate” della Squadra Mobile di Varese.

Il rapper arrestato in flagranza di reato con circa 400 g di hashish e alcune munizioni, era finito in manette come uno dei tre arrestati in flagranza di reato che si sommavano agli 11 colpiti da ordinanza di custodia cautelare ed altri otto all’obbligo di firma. Il suo legale Corrado Viazzo ha ottenuto la revoca della misura cautelare reale legata al sequestro del cellulare e a quella della custodia cautelare.

Le indagini ha permesso di scoprire un giro di spaccio di droga e di vendita di armi ai pusher della zona attivi fra Malnate e Vedano Olona.