“Il canto del respiro”: a Glocal DOC un viaggio tra culture e suoni primordiali, alla ricerca dell’armonia del mondo

Un film che si ascolta, più che si guarda. È Il canto del respiro, diretto da Simona Canonica, in programma mercoledì 5 novembre alle 16.30 al MIV – Multisala Impero di Varese, all’interno della terza edizione del Festival Glocal DOC 2025.

Il canto del respiro unisce le voci del mondo in un viaggio che attraversa continenti, culture e paesaggi interiori.

Dalle montagne europee alle steppe dell’Asia, dai deserti alle foreste, il documentario intreccia suoni ancestrali e musiche contemporanee, rivelando come il respiro — atto primordiale e universale — diventi linguaggio, preghiera, canto.

La regista Simona Canonica descrive così la sua opera: «Il Canto del Respiro unisce le voci del mondo in un’armonia senza confini, un viaggio tra suoni primordiali e culture contemporanee. Un percorso sinestetico che attraversa paesi, guerre, montagne e silenzi, portandoci sempre più vicino alla nostra essenza. Immagini e suoni diventano materia viva: le voci che sembrano lontane ci appartengono profondamente. Un’onda univer

sale di respiro, natura e umanità, radicata nei luoghi e nei patrimoni dell’antico, che ci invita ad ascoltare il presente e a riscoprire la nostra parte più autentica, unendo globale e locale in un unico respiro condiviso».

Il documentario è un’esperienza visiva e uditiva che invita a fermarsi e ad ascoltare.

Con un linguaggio che unisce antropologia, arte e ricerca musicale, Il canto del respiro diventa una meditazione cinematografica sulla connessione profonda tra essere umano, natura e memoria.

Ogni suono è un battito, ogni voce un frammento di mondo che risuona nell’altro, componendo un’unica sinfonia dell’esistenza.