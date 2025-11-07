Varese News

“Il sapore amaro dei kiwi”: a Varese l’inchiesta di Stefania Prandi sullo sfruttamento dei braccianti

All’Informagiovani la chiusura della mostra e la presentazione del libro sullo sfruttamento dei braccianti sikh nelle campagna di Latina

Agro Punjab Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne di Latina

10 Novembre 2025

Dietro ai frutti perfetti dei nostri mercati c’è spesso il lavoro invisibile di chi non ha diritti. È da questa consapevolezza che nasce la serata in programma lunedì 10 novembre alle 18 all’Informagiovani di Varese, dove il progetto Derive e Approdi della Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione propone il finissage della mostra fotografica Oro verde. Il sapore amaro dei kiwi.

Per l’occasione sarà ospite la giornalista e autrice Stefania Prandi, che presenterà il suo libro Agro Punjab. Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne di Latina. Un’inchiesta condotta con Francesca Cicculli tra l’India e l’Agro Pontino, che svela la realtà dei braccianti sikh impiegati nella raccolta dei kiwi: turni estenuanti, contratti irregolari, paghe misere e violenze taciute, in un sistema che lega intermediari, aziende agricole e multinazionali.

La mostra, aperta dal 27 ottobre, raccoglie immagini e testimonianze che raccontano la stessa filiera di lavoro e di ingiustizie, offrendo uno sguardo diretto e senza mediazioni sul volto nascosto dell’agricoltura italiana.

Nel corso dell’incontro, parole e fotografie si intrecceranno in un dialogo che attraversa giornalismo, impegno sociale e diritto alla dignità. La serata sarà accompagnata da un aperitivo sociale curato da Fuori Contesto – mensa sociale, pensato come prosecuzione della conversazione con la giornalista e autrice.

7 Novembre 2025
