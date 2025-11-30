Impresa della Varesina a Verona, Chievo battuto 2-1

La Varesina è riuscita nell’impresa di superare la capolista Chievo Verona per 2-1. La squadra di mister Marco Spilli ha disputato un’ottima gara, iniziando sin da subito a mettere sotto pressione la retroguardia dei padroni di casa. Nel primo tempo sono state diverse le occasioni per le fenici, con Grieco, Dennis Costantino e Caverzasi, che tuttavia non sono riusciti a sbloccare il risultato. In avvio di ripresa la formazione ospite ha colto una clamorosa traversa con un colpo di testa di Andreoli. Al 71’ è arrivata la rete dell’1-0 dei mussi volanti, firmata da Rocco Costantino. La gioia gialloblù è durata circa sei minuti, fino a quando Caverzasi non ha trovato la rete del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A dieci dalla fine la squadra rossoblù è riuscita a completare il sorpasso, ancora su calcio da fermo: su una punizione di Valisena, Paloschi ha spizzato all’indietro mettendo in difficoltà il proprio portiere Tosi, che non è riuscito a trattenere la sfera. Dennis Costantino ne ha approfittato depositando in rete il pallone del 2-1. Nel finale i gialloblù hanno sfiorato il pari in due occasioni con Visinoni: prima fermato dalla traversa, poi da un super intervento di Lorenzi, subentrato a Maddalon, uscito per infortunio. La Varesina torna a Venegono Superiore con tre punti importantissimi in saccoccia, che le permettono di salire a quota 13, al pari della Real Calepina, staccando il Pavia e superando la Vogherese. Il Chievo, invece, a causa della sconfitta perde la vetta, scavalcato dalla Folgore Caratese, vittoriosa contro l’Oltrepò.

Fischio d’inizio

Il Chievo inizia con un 4-3-1-2 con Tosi in difesa della porta, davanti a lui ci sono Trillò, Baschirotto, Uggè e Napoletano, in regia c’è Jassey, con ai suoi lati Zuddas e l’ex Alessandro Polenghi. In avanti spazio alla coppia composta dai veterani Paloschi e Rocco Costantino, mentre sulla trequarti c’è De Cerchio. Mister marco Spilli risponde con il 3-4-3 con Maddalon tra i pali, in difesa Pirola, Cavalli e Caverzasi, in mediana Grieco e Andreolli, con Miconi e Vaz che agiscono sulle corsie. In avanti il tridente composto da Guri, Dennis Costantino e Franzoni. L’arbitro è il signor Federico Bruschi di Ferrara, coadiuvato dagli assistenti Omar Bignucolo e Riccardo Lendaro entrambi di Pordenone

Primo tempo

Nei primi minuti la Varesina parte forte e prova a schiacciare il Chievo nella propria area con pressing e cross. All’11’ mister Spilli è costretto ad un cambio a causa dell’infortunio di Franzoni: al suo posto Larhrib. Al 12’ calcio d’angolo velenoso battuto da Grieco che per poco non beffa Tosi, con il pallone che termina sul fondo. La squadra di Fabrizio Cacciatore risponde dopo tre minuti con un tentativo di Rocco Costantino che si perde a lato. Poi è la volta di Grieco che ci prova da fuori: tiro deviato in angolo. Successivamente i padroni di casa si rendono pericolosi con De Cerchio che mette in mezzo per Costantino che stoppa e calcia in girata, ma non trova la porta. Al 20’ c’è un tentativo di Guri su punizione, conclusione alta di poco. Al 25’ ci prova De Cerchio con un destro a giro, tiro deviato da Caverzasi in angolo. Successivamente è Jassey a provarci con un tiro rasoterra, bloccato in due tempi da Maddalon. Al 35’ Varesina vicina al vantaggio: Larhrib va via sulla sinistra e mette al centro per Costantino, che calcia a botta sicura, ma non riesce a segnare grazie al salvataggio sulla linea di Baschirotto. Due minuti più tardi Vaz mette in mezzo per la testa di Caverzasi che, da posizione ravvicinata, non trova la porta. Al 41’ Polenghi si districa tra le maglie della difesa della Varesina e calcia sul primo palo, ma la sua conclusione è troppo debole e il portiere la neutralizza. Durante il primo dei 2 minuti di recupero Larhrib mette al centro per Guri, che stacca di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio grazie anche alla deviazione decisiva di Baschirotto. La prima frazione si chiude sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Dopo quattro giri di lancette Guri si ritrova solo davanti a Tosi, il quale esce e riesce a fermarlo con l’aiuto di Baschirotto. Successivamente è Grieco a sgusciare in area e calciare da posizione defilata sulla destra, mandando il pallone fuori di pochissimo. Al 10’ traversone pericoloso di Andreoli che costringe Tosi a smanacciare. Al 12’ Dennis Costantino conduce un contropiede, sfida Uggè, si sposta il pallone e calcia di destro, ma il tiro termina alto. Un minuto più tardi la Varesina prende la traversa con un colpo di testa di Andreoli. Al 24’ tiro di Dennis Costantino sporcato da Uggè. Al 26’ passa in vantaggio il Chievo Verona: Ischia mette in mezzo dalla destra, Paloschi fa la sponda per Costantino che stoppa di petto e, dopo essersi spostato il pallone sul sinistro, trafigge Maddalon per l’1-0. Dopo la rete subita Maddalon chiede il cambio per un infortunio e al suo posto entra Lorenzi. Al 32’ arriva l’immediato pareggio delle fenici: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cavalli è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e a spedirlo alle spalle di Tosi per l’1-1. Al 36’ arriva anche il sorpasso della Varesina con Dennis Costantino, bravissimo a sfruttare un errore di Tosi, che si lascia sfuggire il pallone dopo un colpo di testa di Paloschi, il quale aveva deviato involontariamente su un calcio di punizione di Valisena. Al 45’ traversa di Visinoni con un tiro da fuori area. Al 4’ di recupero miracolo di Lorenzi su un gran tiro di Visinoni. Al termine dei 7 minuti di recupero si chiude la gara con la Varesina che porta a casa una vittoria pesantissima per 2-1.

CHIEVO VERONA – VARESINA 1-2 (0-0)

Marcatori: 26’ st R. Costantino, 32’ st Cavalli, 36’ st D. Costantino

Chievo (4-3-1-2): Tosi; Napoletano (17’ st Ischia), Uggè, Baschirotto (39’ st Visinoni), Trillò; Polenghi (17’ st Steffè), Jassey, Zuddas (17’ st Prandini); De Cerchio; Paloschi, R. Costantino. A disp.: Napoli, Signorini, Bortolussi, Rassat, Turano. All.: Fabrizio Cacciatore

Varesina (3-4-3): Maddalon (28’ st Lorenzi); Pirola (1’ st Valisena), Cavalli, Caverzasi; Miconi, Andreoli, Grieco, Vaz; Feranzoni (11’ pt Larhrib), D. Costantino, Guri. A disp.: Rosa, Chiesa, Ornaghi, Testa, Camarlinghi, Baud Banaga. All.: Marco Spilli

Arbitro: Federico Bruschi di Ferrara (Bignucolo e Lendaro)

Angoli: 7-5

Ammoniti: Costantino (V), Ischia (C)

Recupero: 2’+ 6’

RISULTATI 14° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Real Calepina 2-1, Caldiero – Nuova Sondrio 1-2, Casatese – Vogherese 4-1, CHIEVO – VARESINA 1-2, LEON – CASTELLANZESE 2-2, Milan Futuro – Brusaporto 1-1, Oltrepò – Folgore Caratese 0-2, Scanzorosciate – Pavia 3-1, Virtus CBG – Villa Valle 1-0.

CLASSIFICA

Folgore Caratese 30, Chievo 29, Casatese Merate e Brusaporto 27, Milan Futuro 21, Virtus CBG e Villa Valle 20, Leon e Caldiero 19, CASTELLANZESE, Breno e Oltrepò (-1) 18, Scanzorosciate 15, VARESINA E Real Calepina 13, Vogherese 11, Pavia 10, Sondrio 8.