Natale super conveniente con i prezzi scontati del Black Friday di Nicora Garden
Dal 24 al 30 novembre sconti fino al 30% su decorazioni natalizie, profumazioni e prodotti dei brand più amati, per entrare nell'atmosfera di Natale a prezzi super convenienti
Anche quest’anno, Nicora Garden festeggia il Black Friday con un’esplosione di offerte pensate per portare in casa tutta la magia del Natale a prezzi irresistibili. Dal 24 al 30 novembre nel grande spazio espositivo di Varese, in via Carnia 133, si potranno trovare sconti fino al 30% su un’ampia selezione di prodotti natalizi e grandi marchi.
Le promozioni coinvolgono alcune delle collezioni più amate e iconiche per le festività:
Yankee Candles, per profumare l’ambiente con le fragranze tipiche del Natale
Villeroy & Boch, per rendere speciale la tavola delle feste
Trudi, Disney e Marvel, con tante decorazioni per l’albero capaci di far sognare i più piccoli
Thun, per arredare la casa con il calore e l’eleganza delle sue collezioni a tema
E per chi ama le feste con gli amici e la famiglia anche in inverno, spazio al barbecue con le proposte Campingaz: perché la griglia può essere accesa, sempre, anche sotto la neve!
Il Black Friday di Nicora non è solo un momento di shopping a prezzi davvero convenienti, ma diventa anche un’occasione per iniziare a costruire l’atmosfera natalizia, scegliendo con cura i dettagli che scaldano l’ambiente. Candele, decorazioni, luci e addobbi che diventano parte di un racconto fatto di emozioni, tradizioni e nuovi inizi.
Visitare “Il Paese del Natale” di Nicora Garden durante i giorni del Black Friday significa lasciarsi ispirare, trovare il regalo giusto, e magari scoprire qualcosa di speciale per la propria casa.
Il Paese di Natale è aperto tutti i giorni – dal 18 ottobre al 24 dicembre — dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Sabato e domenica con orario continuato dalle 9 alle 19.
