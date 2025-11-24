Nella sala consiliare di Monvalle una serata informativa contro furti e truffe
L'incontro si terrà il prossimo 28 novembre alla presenza di esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine
Il Comune di Monvalle ospita un incontro pubblico per sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza e della prevenzione dalle truffe, con esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine.
Giovedì 28 novembre, alle ore 21, la sala consigliare di Monvalle accoglierà un incontro aperto alla cittadinanza nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e contrasto alle truffe. L’appuntamento vuole offrire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i raggiri, sempre più frequenti e insidiosi, che possono colpire chiunque.
All’incontro parteciperà il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Besozzo, portando l’esperienza diretta delle forze dell’ordine nel contrasto a furti e truffe.
Interverranno anche: Claudio Ferretti, presidente dell’associazione consumatori avvocati “Al tuo fianco” – sede di Varese e l’Avv. Camilla Paruccini, esperta in tutela dei consumatori.
L’incontro è gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone più esposte a rischi come gli anziani. Il messaggio è chiaro: imparare a difendersi è il primo passo per non cadere vittime di truffe.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.