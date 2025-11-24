Nella sala consiliare di Monvalle una serata informativa contro furti e truffe

Il Comune di Monvalle ospita un incontro pubblico per sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza e della prevenzione dalle truffe, con esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Giovedì 28 novembre, alle ore 21, la sala consigliare di Monvalle accoglierà un incontro aperto alla cittadinanza nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e contrasto alle truffe. L’appuntamento vuole offrire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i raggiri, sempre più frequenti e insidiosi, che possono colpire chiunque.

All’incontro parteciperà il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Besozzo, portando l’esperienza diretta delle forze dell’ordine nel contrasto a furti e truffe.

Interverranno anche: Claudio Ferretti, presidente dell’associazione consumatori avvocati “Al tuo fianco” – sede di Varese e l’Avv. Camilla Paruccini, esperta in tutela dei consumatori.

L’incontro è gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone più esposte a rischi come gli anziani. Il messaggio è chiaro: imparare a difendersi è il primo passo per non cadere vittime di truffe.