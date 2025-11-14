Open day alla scuola primaria di Azzate: un viaggio alla scoperta della scuola
Mercoledì 3 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, la dirigente scolastica e gli insegnanti accoglieranno i futuri primini e le loro famiglie
La scuola primaria Castiglioni di Azzate apre le porte ai bambini che il prossimo anno inizieranno il loro percorso scolastico. L’appuntamento è per mercoledì 3 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, con un pomeriggio pensato per far conoscere alle famiglie l’offerta formativa e gli spazi della scuola.
Il programma prevede tre momenti. Si inizia alle 17.30 con la presentazione della dirigente scolastica e degli insegnanti, che illustreranno le attività didattiche e formative e il percorso educativo che caratterizza il plesso.
Dalle 18 alle 18.45 i bambini, accompagnati dai genitori, saliranno a bordo di un simbolico “trenino” che li condurrà alla scoperta della scuola. Ad ogni “stazione” visiteranno un ambiente diverso e parteciperanno a laboratori pensati per stimolare curiosità e creatività: attività musicali, esplorative, motorie e artistiche.
La serata si concluderà con un aperitivo offerto dall’Associazione Genitori, un momento conviviale per dialogare tra famiglie, futuri alunni e insegnanti.
