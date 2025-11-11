Quando Varese sa di buono: dieci storie dal GlocalBuffet 2025

C’è un evento, tra i tanti del Festival Glocal, che da anni riesce a raccontare Varese in un modo diverso: attraverso i suoi sapori e le persone che con passione li fanno vivere. È il Glocal Buffet, l’appuntamento riservato e sempre molto atteso che ogni anno porta a Ville Ponti il meglio della ristorazione e del buon bere varesino.

Venerdì 7 novembre, nelle sale superiori della villa Napoleonica, dieci protagonisti del gusto varesino hanno dato vita a un viaggio tra piatti, vini, birre e dolci che parlano del territorio con accenti autentici e sorprendenti.

Dal lago alla città, le eccellenze che non ti aspetti

Dal lago è arrivata la cucina raffinata de Il Sole di Ranco e di chef Davide Brovelli, mentre dalla Liguria (ma ormai naturalizzata varesina) sono arrivate le focacce di Basili&Co. Due pasticcerie hanno mostrato anime diverse: C’est La Vie con l’eleganza francese di Giacomo Aceti e la Pasticceria SeM di Morazzone con i dolci della tradizione locale rivisitati da Mariano Massara. L’Osteria D’Alberto ha portato da Brissago Valtravaglia il “chilometro zero” reinventato in piatti premiati anche dal Gambero Rosso di chef Alessio D’Alberto, il Raviolificio Scoiattolo di Lonate Ceppino ha fatto assaggiare una storia, quella della pasta fresca che da quarant’anni parte da Lonate Cepppino e conquista l’Italia e il mondo.

La birra ha avuto ben due protagonisti: Unibirra con la sua “cucina di birra” e la scuola che porta avanti l’eredità del professor Franco Re, e quello del Birrificio 50&50 con le sue produzioni artigianali varesine. Il vino delle colline di Casciago è arrivato con Emotion Green Wine di Roberto Bianchi, mentre a chiudere la serata c’era il Liquore Tim di Cardano al Campo, con una ricetta che attraversa cinque generazioni dal 1903.

Centocinquanta invitati – rappresentanti delle Istituzioni, della Politica, dell’Economia, del giornalismo e delle arti creative – hanno potuto assaggiare questa Varese che sa di buono, fatta di storie familiari, recupero di tradizioni e voglia di innovare senza perdere le radici. Perché il territorio, quando si racconta attraverso il gusto, trova sempre le parole giuste.

Dal buffet al palco, con ospiti a sorpresa

Il GlocalBuffet non è stato solo un momento per celebrare il gusto varesino, ma anche l’antipasto della serata d’onore organizzata da Hagam che avrebbe poi portato sul palco Maccio Capatonda. Tra gli ospiti del buffet c’era infatti Giulia Eleonora Musso, attrice e comica genovese che dal 2022 ha conquistato i social con personaggi come la Panettiera e la Contessa, madre del piccolo Orsomaria. Diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre e specializzata alla Stella Adler Studio di New York, la Musso è passata dai video online agli spettacoli dal vivo, portando in giro l’Italia il suo “A ognuno il suo”.

La sua presenza a Villa Napoleonica, prima al buffet e poi tra il pubblico della serata con Capatonda, racconta bene lo spirito del Glocal: un festival che sa mescolare linguaggi diversi, dal cibo al giornalismo, dalla comicità televisiva a quella nata sui social, creando occasioni di incontro che vanno oltre gli schemi tradizionali.

SCOIATTOLO – RAVIOLIFICIO DI FAMIGLIA

Via B. Franklin 8, Lonate Ceppino

Il Raviolificio Scoiattolo nasce 40 anni fa a Varese, più precisamente a Lonate Ceppino, come una storia italiana di pasta fresca partita dal saper fare emiliano di nonna Ebe e cresciuta fino a diventare una grande azienda, ora guidata dalla seconda e terza generazione della famiglia fondatrice. I suoi prodotti, pratici e con proposte golose, offrono ripieni capaci di stupire il quotidiano, unendo la cura e il saper fare delle origini alla capacità di esplorare e innovare. Scoiattolo è presente nei migliori supermercati italiani e internazionali, portando la meraviglia della pasta fresca da Varese al mondo intero.

https://www.scoiattoloraviolificio.it/

HA PRESENTATO:

Giganti con Ricotta, Spinaci e Parmigiano Reggiano al burro e fiori – (Vegetariano)

Perline al “Prosciutto di Parma DOP” con zucca vellutata e noci croccanti

IL SOLE DI RANCO

Piazza Venezia 5, Ranco

Oltre un secolo e mezzo di storia per questo ristorante e albergo nato nel 1850 e gestito oggi da Davide Brovelli, anima di questo angolo di lago, che con la sua cucina esperta riesce a legare nuove tecniche e tradizione. Con semplicità è diventato un punto di riferimento non solo per gli amanti del Lago ma soprattutto per gli amanti della buona cucina. Davide Brovelli da vari anni tiene anche corsi di cucina sia a Ranco che presso la scuola de La Cucina Italiana.

https://ilsolediranco.it/

HA PRESENTATO:

⁠Mini Tarte Tatin di cipolle caramellate

⁠Pan Brioche con Formaggella, Acciughe ed Erba Cipollina

⁠English Muffin con Vitello Tonnato

OSTERIA D’ALBERTO

Via Garibaldi 15, a Brissago Valtravaglia

Osteria D’Alberto, situata nel centro storico di Brissago Valtravaglia, è un piccolo angolo di paradiso dove la tradizione e l’innovazione si fondono in un’esperienza culinaria unica. Alessio e Max propongono piatti che

esprimono la loro passione, utilizzando ingredienti di stagione selezionati con cura. Tra le specialità, il risotto le cui ricette cambiano di continuo, le carni e i pesci (anche di lago) cotti nel braciere, la pasta fresca home made e la ricerca di prodotti anche particolari e meno conosciuti

In un ambiente caldo e accogliente, con un camino che illumina le serate autunnali e invernali e una caratteristica terrazza estiva i prodotti locali vengono reinterpretati anche in chiave moderna e leggera. La filosofia della cucina è definita da un profondo rispetto per l’artigianalità e la stagionalità.

Per il 4 anno consecutivo, Osteria D’Alberto è stata premiata con una forchetta sulla guida ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso

www.osteriadalberto.com

HA PRESENTATO:

Caponata di zucca autunnale con uvetta, mandorle, sedano e olive

Quinto quarto di capretto della Forcora ai carciofi con croccante di Parmigiano

Carpione di lavarello alle verdure fini con bruschetta

BASILI&CO

Via del Cairo 12, Varese

Basili&co è una Risto-focacceria ligure nata nel 2018 dall’amore di Anna e Federico per la cucina ligure che ha accompagnato la loro storia, personale e professionale.

Federico ha portato la sua esperienza di cuoco raggiunta proprio nel celebre capoluogo ligure nella città giardino, dopo aver imparato a conoscere le materie prime e le ricette tipiche liguri, oltre che la nobile arte della focacceria genovese: e ora, a Varese si può proprio dire che si può mangiare “la vera fugassa”

www.basilicovarese.com

HA PRESENTATO:

Mix di focacce liguri

Farinata di ceci

UNIBIRRA

Via Duca degli Abruzzi 130, Calcinate del Pesce, Varese

Unibirra è un progetto nato nel 2014 per mano di Silvana, Samantha e Stefano, 3 amici, grandi professionisti e appassionati del settore birraio.

Da Unibirra è possibile bere le birre di ogni paese: nel locale ci sono 8 vie di birra, 2 pompe e 150 etichette spillate e servite con grande attenzione e cura ed è possibile anche gustare la cucina di birra perché molti piatti vengono preparati con la birra: dal birramisù a gelato alla birra, dallo stinco alla birra ai menu a tema. Unibirra è anche la scuola della birra, in onore del fondatore dell’Università della Birra di Azzate, il prof. Franco Re, che ha dato vita ad un progetto formativo che in questi anni Silvana, Samantha e Stefano sono riusciti a portare avanti con grande soddisfazione: i loro corsi, destinati a professionisti e ad amatori, hanno un grande successo. Il locale ha inoltre ottenuto i due boccali gambero rosso negli anni 2023 e 2024.

https://www.unibirra.it/

HA PRESENTATO:

Polpettine fritte di manzo alla birra con aceto balsamico

Luccioperca in carpione di birra gueze

PASTICCERIA C’EST LA VIE

Via Carlo Croce 4, Varese

C’est La Vie è una pasticceria boutique nel cuore di Varese, in via Carlo Croce 4, nata dalla visione del pastry chef Giacomo Aceti. Aperta dieci anni fa come laboratorio di quartiere a Biumo, ha aggiunto quattro anni fa un punto vendita in centro, portando l’eleganza della pasticceria francese nella città giardino. Tra le specialità spiccano i macaron, diventati ormai iconici, i cannoncini preparati rigorosamente al momento, la crème tarte e le torte moderne: la filosofia di Aceti, formatosi in diverse realtà dell’Hotellerie di lusso internazionali, si traduce nella cura maniacale del dettaglio e nella ricerca della perfezione, senza eccedere con lo zucchero. C’est La Vie è un luogo dove condividere non solo dolci ma anche emozioni, in un momento di pace e intimità.

HA PRESENTATO:

Cielo stellato

(crema al grand marnier con fogli di cioccolato e base croccante)

canneles de bordeaux

cannoncino farcito al momento

PASTICCERIA SEM – SARA E MARIANO

in via Caronno Varesino 53, Morazzone

La pasticceria SeM nasce nel 2002 nel centro storico di Morazzone. In questo modesto locale nascono i primi successi che poi trovano vasta conferma nel 2007 con l’apertura di un nuovo negozio sulla strada provinciale: una svolta che apre ad un mercato più ampio e più adatto alle esigenze produttive, con maggiori spazi per accogliere i clienti.

SeM produce pasticceria artigianale, dolce e salata, unita alla lavorazione di vari tipi di cioccolato e cioccolatini.

Il locale offre un ottimo servizio di caffetteria e bar, con ben più di 15 tipi di brioches diverse che sono la punta di diamante del locale, rigorosamente di propria produzione e a lievitazione naturale.

https://pasticceriasem.it/

HA PRESENTATO:

Finger food di dolce Varese scomposto

Dolce Morazzone

(dolce da viaggio a base di pastafrolla arricchita di frutta secca, frutta semicandita e burro chiarificato)

Cannoncini salati alla crema di gorgonzola e noci

BIRRIFICIO 50&50

Via Dalmazia, Varese

Il Birrificio 50&50 nasce a Varese nel 2014, frutto di anni di ricerca e sperimentazione “casalinga” dettati dalla passione per la birra artigianale di Elia Pina e Alberto Cataldo. Grazie a un impianto a fiamma e una cantina in continua espansione, il birrificio produce birre ad alta e bassa fermentazione ispirate a diversi stili birrari internazionali. La filosofia del Birrificio 50&50 è basata sulla selezione di materie prime di qualità per offrire un prodotto genuino e accessibile a tutti. Le birre si distinguono per l’equilibrio e la facilità di bevuta, spaziando da una chiara in stile pils a una double IPA super luppolata.

https://50e50.beer/

HA PRESENTATO:

birre 50&50 in lattina 33cl:

Man Bassa – pils 5%

Drama – tmavy lezak 5,2%

United – west coast ipa 5,8%

EMOTION GREEN WINE, CASCIAGO

Via alla Fontana 4, Casciago

Emotion Green Wine nasce nove anni fa sulle colline di Casciago, con vista sul Lago di Varese, dall’intuizione di Roberto Bianchi, giardiniere di formazione che ha voluto recuperare l’antica tradizione vitivinicola della zona. L’azienda coltiva oggi quasi due ettari di vigneti con Chardonnay, Pinot Nero e Syrah, producendo vini artigianali nel rispetto della natura e del territorio. La gamma comprende spumanti metodo classico come “Eracle” e il rosé “Ines” da Syrah, oltre al bianco fermo “Gaia” da Chardonnay, questi ultimi due dedicati alle figlie del fondatore. Il nome stesso dell’azienda riflette il legame profondo con la natura che caratterizza il progetto, nato dall’impresa di giardinaggio Emotion Green. L’obiettivo per il 2026 è la costruzione di una cantina propria a Casciago, per completare il ciclo produttivo e offrire esperienze immersive tra le vigne, valorizzando un territorio dalle radici viticole antiche.

HA PRESENTATO:

Gaia 2022 – 100% Chardonnay – 13% – acciaio

Eracle 2021 – 85% Chardonnay + 15% Pinot nero

Spumante metodo classico – 40 mesi sui lieviti

DISTILLERIE TIM

Via XXV Aprile 33, Cardano al Campo

Nel 1903 nasce la ricetta del liquore TIM. Un appassionato di infusi e distillati nativo delle rive del lago di

Varese diede vita ad un processo produttivo artigianale: macerava il thimus serpyllum in soluzione

idroalcolica con l’aggiunta di china, caffè tostato, menta, lampone e arancio, ottenendo uno spirit deciso dalla gradazione alcolica di 35°vol.

Da oltre cent’anni, cinque generazioni della famiglia Colombo-Annoni portano avanti a Cardano al Campo la produzione di questo liquore dal colore ambrato: un progetto di rilancio che è nato da un momento di convivialità familiare, riscoprendo il valore della tradizione e del territorio.

https://distillerietim.it/liquore-tim/

HA PRESENTATO:

Liquore Tim