Samarate, una serata per dire no alla violenza di genere: “Ogni donna conta” a Villa Montevecchio

Venerdì 28 novembre un incontro pubblico per promuovere consapevolezza, prevenzione e impegno contro la violenza sulle donne, con esperti e testimonianze dal territorio

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2025, il Comune di Samarate promuove un momento di riflessione, ascolto e azione concreta: l’evento “Ogni donna conta. Consapevolezza, impegno e azione per contrastare la violenza di genere” si terrà venerdì 28 novembre alle ore 21.00 presso Villa Montevecchio, in via Lazzaretto 1.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di dare voce e visibilità al tema della violenza di genere, offrendo strumenti per riconoscerla, prevenirla e affrontarla attraverso il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadinanza.

Un confronto tra esperti e forze dell’ordine

Durante la serata interverranno:

Cinzia Di Pilla, del Centro Antiviolenza E.VA ODV, attivo sul territorio nella presa in carico e nel sostegno alle donne vittime di violenza

Tenente Colonnello Andrea Poletto, con una prospettiva operativa sul ruolo delle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto della violenza

Maresciallo Rosanna Giovanniello, che porterà la propria esperienza diretta nel trattare casi e situazioni legate alla sicurezza e alla tutela delle vittime

L’incontro sarà aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per ascoltare testimonianze, comprendere il fenomeno e conoscere i servizi disponibili sul territorio, in un’ottica di prevenzione culturale e attivazione sociale.

L’impegno della comunità

“Ogni donna conta” è un titolo che richiama con forza l’urgenza di riconoscere il valore e i diritti di ogni persona, e in particolare delle donne che subiscono violenze fisiche, psicologiche, economiche o strutturali. L’obiettivo è costruire una rete solida tra cittadini, associazioni e istituzioni, a partire dall’informazione e dalla consapevolezza.