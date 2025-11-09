Terzo risultato utile per la Castellanzese: con il Pavia finisce 0-0
Entrambe le squadre allungano le rispettive serie di risultati utili. Filippini ancora imbattuto in campionato, da quando siede sulla panchina azzurra.
La partita tra Castellanzese e Pavia si è conclusa con un pareggio per 0-0. Al “Giovanni Provasi di Castellanza è andata in scena una partita segnata dall’equilibrio con poche occasioni per parte. Nel primo tempo Poli ha salvato i neroverdi con un intervento prodigioso su una conclusione ravvicinata di Poesio. Nella ripresa i neroverdi hanno spaventato gli ospiti con un colpo di testa di Tordini e con una bella punizione di Vernocchi. Gli ospiti non sono rimasti a guardare e hanno risposto con Alfiero, il cui colpo di testa si è stampato sulla traversa. Questo 0-0 consente ad entrambe le squadre di allungare le loro strisce positive: per la Castellanzese è il terzo risultato utile consecutivo, mentre mister Antonio Filippini mantiene l’imbattibilità alla guida del Pavia. Da quando siede sulla pancina azzurra, infatti, ha ottenuto 3 pareggi e 1 vittoria, nelle prime quattro uscite in campionato.
Fischio d’inizio
La Castellanzese comincia con il solito 3-5-2 con Poli tra i pali. Rusconi, Gritti e Tordini compongono il trio di difesa, a centrocampo giocano Castelletto, Vernocchi e Lacchini, con Boccadamo e Micheri. In attacco ci sono Guerrisi e Merkaj. Il Pavia inizia con un modulo speculare che prevede Bifulco in porta, Mazzolo, Sbardella e Concina in difesa, Sulle corsie laterali ci sono Sacca e Cabonara, mentre al centro ci sono Nchama, Itraloni e Poesio. In avanti la coppia Quaggio-Alfiero. Il direttore di gara è Danilo Ragno di Molfetta, insieme a lui ci sono gli assistenti Amedeo Tuninetti di Alba-Bra e Luca Pongan di Biella.
Primo tempo
La Castellanzese parte forte, pressando a tutto campo, e nei primi minuti crea due pericoli con le conclusioni di Castelletto e Gritti. Successivamente ci prova il Pavia con Mazzolo che pesca in area Cabonara, la cui conclusione di prima intenzione all’altezza del dischetto del rigore termina a lato della porta difesa da Poli. Il portiere è braissimo, qualche istante dopo, a respingere un tiro da posizione ravvicinata di Poesio. Il primo tempo si chiude dopo 2 minuti di recupero sul punteggio di 0-0.
Secondo tempo
Ad inizio ripresa la Castellanzese si rende pericolosa con tre conclusioni in rapida successione: prima Merkaj vede il proprio tiro deviato in angolo; sugli sviluppi del corner Boccadamo prova la conclusione, respinta ancora dalla difesa azzurra, che si salva infine su un colpo di testa di Tordini. Poco dopo Vernocchi impensierisce Bifulco con una bella punizione, deviata in angolo dal portiere. Gli ospiti rispondono con un tiro a giro di Alfiero da dentro l’area, terminato di poco a lato. Lo stesso attaccante sfiora il vantaggio con un colpo di testa, su assist di Nchama, che si infrange sulla traversa. L’ultimo pericolo della gara la crea il Pavia con il neoentrato Chmarek che spara da dentro l’area, senza trovare lo specchio della porta. L’incontro termina dopo 3 minuti di recupero, tra Castellanzese e Pavia è 0-0.
TABELLINO
CASTELLANZESE – PAVIA 0–0 (0-0)
CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Rusconi, Gritti, Tordini; Boccadamo, Castelletto, Vernocchi (25’ st Foglio), Lacchini, Micheri; Guerrisi, Merkaj. A disposizione: Frigerio, Rausa, Selmo, Giuliani, Ujka, Oldani, Airaghi, Cirigliano. Allenatore: Ivan Del Prato
PAVIA (3-5-2): Bifulco; Mazzolo, Sbardella, Concina; Sacca (28’ st De Simone), Nchama, Itraloni, Poesio (31’ st Cecchi), Cabonara; Alfiero (46’ st Chmarek), Quaggio. A disposizione: Alterio, Sofio, Nucera, Biagioni, Natoli, Giannattasio. Allenatore: Antonio Filippini
ARBITRO: Danilo Ragno di Molfetta; assistenti Amedeo Tuninetti di Alba-Bra e Luca Pongan di Biella
AMMONITI: 27’ pt Lacchini (C), 43’ pt Boccadamo (C), 10’ st Tordini (C), 12’ st Mazzolo (P), 39’ st De Simone (P)
RECUPERO: 2’ + 3’
