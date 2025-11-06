Thisisneverthat FW25 ‘Park Life’ Collection Overview

Thisisneverthat, il marchio di streetwear fondato a Seoul nel 2010 da Cho Nadan, Park Inwook e Choi Jonkyu, ha svelato la sua attesissima collezione Autunno/Inverno 2025, intitolata ‘Park Life’. Presentata a settembre 2025, questa collezione è un invito alla riflessione e alla calma, un concetto che traduce la serenità di una passeggiata nel parco o di un weekend senza fretta in silhouette streetwear attentamente studiate.

Divenuto un colosso globale dopo il debutto alla Fashion Week nel 2018, thisisneverthat mantiene la sua filosofia originale: trovare la tranquillità nel cuore del caos urbano. ‘Park Life’ è l’incarnazione di questo spirito, offrendo ai suoi wearers un senso di agio e sofisticata quiete attraverso una moda che non è solo da indossare, ma da vivere.

La collezione si articola in capi stratificati e accoglienti, capispalla versatili e sneaker di ispirazione vintage, tutti proposti in una palette di toni terra tenui e neutri che evocano suggestioni di viali alberati e momenti di tregua all’aria aperta.

La proposta è disponibile attraverso il negozio online del brand e nelle boutique monomarca, affermando un linguaggio stilistico unico che bilancia l’identità coreana con le sensibilità della moda globale.

Per esplorare la gamma completa dei colori e dei modelli disponibili nella linea ‘Park Life’ Autunno/Inverno 2025, visita la pagina ufficiale della collezione e scopri l’ispirazione dietro la palette di colori autunnali.

Come la collezione ‘Park Life’ traduce la tranquillità in design?

La collezione FW25 segna la maturazione di thisisneverthat come marchio capace di comunicare un’atmosfera emotiva attraverso il design, creando una moda che serve un’esperienza piuttosto che limitarsi a fare una dichiarazione.

L’approccio del brand per questa stagione si concentra su ciò che viene definito ‘mindful dressing’: capi pensati per essere vissuti piuttosto che semplicemente esibiti, incoraggiando chi li indossa a prendersi la strada più lunga verso casa e a notare il fruscio delle foglie o la luce dorata del pomeriggio.

Questa filosofia si estende oltre i singoli capi per abbracciare un approccio lifestyle completo, con pezzi progettati per invitare al mixing and matching e per riflettere il ritmo e l’umore personale.

Le texture giocano un ruolo fondamentale, con lane morbide, cotoni spazzolati e tessuti tecnici leggeri scelti per il loro fascino tattile tanto quanto per il loro impatto visivo.

Questa narrazione atmosferica evidenzia la posizione del brand nel panorama globale, dove funzionalità ed emozione sono prioritarie rispetto alle tendenze passeggere, costruendo un linguaggio di design che incoraggia l’espressione personale e il radicamento nel momento presente.

Per scoprire tutti i prodotti thisisneverthat e acquistarli puoi visitare il sito https://prm.com.

Quali sono i capi chiave e come si distingue l’innovazione tecnica della collezione?

La collezione ‘Park Life’ dimostra l’impegno di thisisneverthat nel fondere il design funzionale con lo stile contemporaneo attraverso pezzi eccezionali che uniscono prestazioni ed estetica.

Un esempio lampante della sensibilità tecnica del marchio è la PERTEX T-Down Jacket, che combina un’imbottitura leggera con un tessuto resistente alle intemperie in un profilo aerodinamico, adatto sia per gli spostamenti veloci che per le escursioni del fine settimana. Riscopre un classico anche la Corduroy Trucker Jacket, che viene re-immaginata con un calore testurizzato.

Troviamo il ritorno, in nuove colorazioni stagionali, della Hooded Jacket e della Varsity Jacket, che offrono facili opzioni di layering di transizione. Tra i capi aggiuntivi di rilievo ci sono la Sherpa Fleece Jacket e l’Hairy Knit Cardigan, oltre alla Overdyed Hooded Jacket, che presenta tecniche di bio stone-washing e tintura a pigmento per un effetto vissuto unico.

La maglieria è un punto di riferimento nell’offerta FW25, con cardigan, girocolli e lupetti dai fit raffinati, realizzati in nuove tonalità che completano la palette tenue, mantenendo la tipografia pulita e l’approccio ai tessuti premium tipici del brand.

Per un’analisi dettagliata delle caratteristiche tecniche del tessuto PERTEX utilizzato nel T-Down Jacket e per scoprire gli altri materiali innovativi impiegati, è possibile consultare le schede prodotto sul sito del rivenditore autorizzato o sulle pagine dei principali influencer di streetwear.

In che modo il layering sistematico definisce l’identità streetwear coreana del brand?

thisisneverthat si posiziona all’apice dell’evoluzione dello streetwear coreano, traendo ispirazione dalla vivace scena subculturale di Seoul e incorporando influenze della street culture globale degli anni ’80 e ’90.

I fondatori, tutti appassionati di streetwear vintage, hanno creato un’estetica distintiva che bilancia la loro identità coreana con le sensibilità internazionali, ottenendo quello che gli osservatori del settore definiscono un “futurismo nell’estetica dei capi base rilassati”.

L’approccio al layering in ‘Park Life’ è sistematico e incoraggia la costruzione dell’outfit pezzo per pezzo, piuttosto che la proposta di un singolo statement item, riflettendo un senso di ritualità personale nel vestire quotidiano.

La color story della collezione – toni terra tenui, neutri, verdi e grigi sobri – crea un guardaroba coeso e versatile. La maglieria, con vestibilità raffinate, funge da strato base ideale sotto i capispalla più pesanti.

Ad esempio, la Flight Leather Jacket è caratterizzata da chiusure metalliche YKK e dettagli con orlo elasticizzato, mentre la Circled Number Hoodie sfoggia cotone french terry da 470GSM con interno spazzolato e grafiche stampate.

Questo approccio sistematico riflette l’invito della collezione a rallentare e a navigare le transizioni autunnali con facilità, fornendo soluzioni pratiche per le mutevoli condizioni meteorologiche, pur mantenendo lo stile effortless e la sofisticazione contemporanea di thisisneverthat, che è popolare nelle scene K-pop e rap in Corea.