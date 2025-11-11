“Un sacco d’amore”: i Bikers Varese raccolgono crocchette per il canile

Il gruppo Bikers Varese ha scelto di sostenere il Canile di Varese come ente benefico per il 2025, avviando una raccolta solidale di crocchette specifiche per gli ospiti a quattro zampe. L’iniziativa, già attiva, si concluderà il 13 dicembre con la consegna ufficiale del ricavato presso la struttura di via Friuli.

Grazie al contatto diretto con una delle referenti del canile, i Bikers hanno individuato l’alimento di cui c’è più bisogno in questo momento: si tratta delle crocchette Forza10 Active Dermo, un prodotto pensato per supportare i cani con problemi dermatologici e perdita eccessiva di pelo. L’obiettivo è raccogliere il maggior numero possibile di confezioni oppure effettuare una donazione diretta, intestata a nome del gruppo Bikers Varese, che permetta al canile l’acquisto autonomo del prodotto.

Il Canile di Varese, gestito dalla sezione locale di LNDC Animal Protection, opera da anni sul territorio per promuovere adozioni consapevoli e offrire una seconda possibilità agli animali abbandonati. La struttura, che sta progettando anche la realizzazione di un nuovo canile, si fonda sull’impegno di decine di volontari e su un’intensa rete di attività educative e di socializzazione con gli animali.

Come contribuire alla raccolta

Chi desidera sostenere l’iniziativa può:

acquistare e donare una confezione di Forza10 Active Dermo (10kg);

effettuare una donazione diretta al canile tramite i dati riportati nella brochure ufficiale (IBAN: IT65V0503450241000000002369 – causale: Donazione Bikers Varese);

contattare il gruppo Bikers Varese per aderire alla raccolta entro il 13 dicembre, data in cui tutto il materiale raccolto sarà consegnato alla struttura.