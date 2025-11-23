Varese News

Varese Laghi

Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese

Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre, ignoti hanno deliberatamente strappato e distrutto tutte le lucine installate dai volontari dell'Associazione Amici del Sacro Monte

vandalismo al Sacro Monte

Un brutto atto di vandalismo ha colpito il Sacro Monte di Varese nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre, interrompendo i preparativi per l’inaugurazione delle decorazioni natalizie prevista nei prossimi giorni. Lungo via Cardinal Federico e sotto il portico che conduce al Museo Baroffio, ignoti hanno deliberatamente strappato e distrutto tutte le lucine installate dai volontari.

Galleria fotografica

Vandalizzate le lucine al sacro Monte di Varese 4 di 6
vandalismo al Sacro Monte
vandalismo al Sacro Monte
vandalismo al Sacro Monte
vandalismo al Sacro Monte

Gli organizzatori denunciano, nel gruppo pubblico Facebook “Sacro Monte e campo dei Fiori”, la gravità di questi gesti intenzionali e ripetuti, e chiedono un intervento immediato dell’Amministrazione per adottare misure concrete che impediscano il ripetersi di simili episodi e tutelino il lavoro della comunità: «Nessuno di questi episodi può essere derubricato come “evento fortuito”, “cose che capitano” o — peggio — attribuito agli animali. Non è così – spiega il post sul gruppo – Si tratta di atti intenzionali, precisi e ripetuti, che vanno chiamati con il loro nome: vandalismi. E devono essere denunciati e comunicati pubblicamente, senza omettere nessun dettaglio».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Vandalizzate le lucine al sacro Monte di Varese 4 di 6
vandalismo al Sacro Monte
vandalismo al Sacro Monte
vandalismo al Sacro Monte
vandalismo al Sacro Monte

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.