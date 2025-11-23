Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre, ignoti hanno deliberatamente strappato e distrutto tutte le lucine installate dai volontari dell'Associazione Amici del Sacro Monte
Un brutto atto di vandalismo ha colpito il Sacro Monte di Varese nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre, interrompendo i preparativi per l’inaugurazione delle decorazioni natalizie prevista nei prossimi giorni. Lungo via Cardinal Federico e sotto il portico che conduce al Museo Baroffio, ignoti hanno deliberatamente strappato e distrutto tutte le lucine installate dai volontari.
Gli organizzatori denunciano, nel gruppo pubblico Facebook “Sacro Monte e campo dei Fiori”, la gravità di questi gesti intenzionali e ripetuti, e chiedono un intervento immediato dell’Amministrazione per adottare misure concrete che impediscano il ripetersi di simili episodi e tutelino il lavoro della comunità: «Nessuno di questi episodi può essere derubricato come “evento fortuito”, “cose che capitano” o — peggio — attribuito agli animali. Non è così – spiega il post sul gruppo – Si tratta di atti intenzionali, precisi e ripetuti, che vanno chiamati con il loro nome: vandalismi. E devono essere denunciati e comunicati pubblicamente, senza omettere nessun dettaglio».
