Varesina in casa della capolista Chievo, Castellanzese ospite della Leon

Domenica 30 novembre alle 14.30 scenderanno in campo le 18 squadre del Girone B di Serie D per disputare le gare della quattordicesima giornata. Varesina e Castellanzese avranno l’obiettivo di provare a riscattare le sconfitte subite nell’ultimo turno. Le fenici saranno di scena a in casa della capolista Chievo Verona, mentre i neroverdi saranno ospiti a Vimercate per affrontare la Leon.

CHIEVO VERONA – VARESINA

La Varesina torna in campo dopo l’ennesima delusione di questo inizio di stagione molto complicato. Domenica scorsa le fenici sono uscite sconfitte dalla delicata sfida contro la Virtus Ciserano Bergamo, che si è imposta all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore per 1-0. La classifica ora fa paura, perché in 13 giornate i rossoblù hanno raccolto appena 10 punti, vincendo una sola partita. In questo fine settimana la squadra di mister Marco Spilli sarà impegnata a Verona in una sfida da testa-coda contro la capolista Chievo Verona. La squadra di casa, allenata da mister Fabrizio Cacciatore, è davanti a tutti con 29 punti frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. I mussi volanti hanno un vantaggio di due punti nei confronti della Folgore Caratese e tre sul Brusaporto. In campo andrà in scena anche il duello tra i due Costantino, da una parte Rocco, dall’altra Dennis. Il primo ha alle spalle una lunga e positiva carriera in Serie C dove tra stagione regolare, playoff, playout e coppa ha totalizzato 243 presenze e 80 gol. In questa stagione ha già messo a segno 5 reti, una in meno di De Cerchio, il quale ha anche il maggior numero di assist, insieme a Nicolò Visinoni (4). Dennis, invece, non ha ancora esordito tra i professionisti: la sua migliore stagione resta quella dello scorso anno con il Bra, con cui contribuì alla vittoria del Girone A segnando 10 gol. In queste prime giornate è a quota 2 reti, come Caverzasi e Rosa. Tra le due squadre ci sono 4 precedenti con bilancio in equilibrio con 2 pareggi e una vittoria a testa. Nella scorsa stagione all’andata si impose la Varesina per 5-2, mentre al ritorno vinse il Chievo per 3-2.

LEON – CASTELLANZESE

La Castellanzese di mister Ivan Del Prato vuole subito rialzarsi dopo lo stop casalingo, arrivato in extremis, contro la Casatese Merate e tornare a muovere la classifica. L’obiettivo dei neroverdi è quello di andare in campo e offrire una bella prestazione per cercare di ottenere dei punti pesanti sia domenica che nelle ultime tre sfide del girone di andata. La squadra di Castellanza arriva alla sfida con 17 punti, gli stessi della Virtus Ciserano Bergamo, a una sola lunghezza di ritardo dalla Leon. La formazione brianzola, promossa in Serie D al termine della scorsa stagione, è guidata da mister Ledian Memushaj, subentrato a Matteo Vullo dopo la sconfitta contro l’Oltrepò alla settima giornata, e occupa attualmente l’ottavo posto con 18 punti frutto di quattro vittorie e sei pareggi, reduce dal successo esterno per 2-1 sul Pavia. Dopo il cambio della guida tecnica gli arancioneri hanno disputato 7 partite riuscendo ad ottenere 13 punti. La squadra di casa ha messo a segno 16 gol, sette dei quali firmati dall’attaccante classe 1995 Mattia Bonseri, vero riferimento offensivo della squadra dal 2019, sempre presente in tutte le gare stagionali e capocannoniere del Girone B insieme al neroverde Mario Chessa e a Marco Castelli del Breno. Le due compagini si affrontano per la terza volta in Serie D: una vittoria per parte nei precedenti, ai quali si aggiungono due sfide di Coppa Italia d’Eccellenza con un pareggio e un successo dei brianzoli, allora denominati Vimercatese Oreno.

14° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno-Real Calepina, Caldiero-Nuova Sondrio, Casatese-Vogherese, Chievo-Varesina, Leon-Castellanzese, Milan Futuro-Brusaporto, Oltrepò-Folgore Caratese, Scanzorosciate-Pavia, Virtus Ciserano-Villa Valle.

CLASSIFICA

Chievo 29, Folgore Caratese 27, Brusaporto 26, Casatese Merate 24, Villa Valle e Milan Futuro 20, Caldiero 19, Leon e Oltrepò (-1) 18, CASTELLANZESE e Virtus CGB 17, Breno 15, Real Calepina 13, Scanzorosciate 12, Vogherese 11, VARESINA e Pavia 10, Sondrio 5.