A Castellanza il musical “Tic Tac… 24 giorni al Natale”

La programmazione natalizia del Comune di Castellanza, in collaborazione con Duepunti S.r.l., porta sul palco del Teatro di Via Dante uno spettacolo dedicato alle famiglie, pensato per avvicinare grandi e piccoli alla magia dell’attesa natalizia.

Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 21:00, il pubblico potrà assistere al musical “Tic Tac… 24 giorni al Natale”, un family show festoso e coinvolgente e ricco di emozioni, con la regia di Michele Visone.

Lo spettacolo risponde a una domanda curiosa e divertente: cosa fanno gli elfi e le renne di Santa Claus quando arriva il 1° dicembre? “Tic Tac… 24 giorni al Natale” porta gli spettatori dentro la fabbrica dei giocattoli del Polo Nord, un luogo

pieno di magia dove ogni personaggio ha un ruolo speciale.

E mentre i 24 giorni del Calendario dell’Avvento scorrono uno dopo l’altro, musiche natalizie, danze e momenti giocosi coinvolgono i giovani spettatori in un viaggio emozionante verso la Notte Magica del Santo Natale.

Sul palco 10 artisti tra cantanti, ballerini e acrobati, pronti a regalare una serata indimenticabile a bambini,

genitori e a tutti gli amanti degli spettacoli natalizi.

Una produzione All Crazy & Soldout.

Posto unico €10

Il biglietto può essere comprato online sul sito www.ilteatroacastellanza.it oppure direttamente in

biglietteria la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20:00

TEATRO DI VIA DANTE – VIA DANTE 5 | 21053 CASTELLANZA | VA

INFO E CONTATTI

Siti web: www.ilteatroacastellanza.it