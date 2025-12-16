A Castellanza il musical “Tic Tac… 24 giorni al Natale”
Lo spettacolo per famiglie è in programma sabato 20 dicembre 2025 alle 21 al Teatro di via Dante
La programmazione natalizia del Comune di Castellanza, in collaborazione con Duepunti S.r.l., porta sul palco del Teatro di Via Dante uno spettacolo dedicato alle famiglie, pensato per avvicinare grandi e piccoli alla magia dell’attesa natalizia.
Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 21:00, il pubblico potrà assistere al musical “Tic Tac… 24 giorni al Natale”, un family show festoso e coinvolgente e ricco di emozioni, con la regia di Michele Visone.
Lo spettacolo risponde a una domanda curiosa e divertente: cosa fanno gli elfi e le renne di Santa Claus quando arriva il 1° dicembre? “Tic Tac… 24 giorni al Natale” porta gli spettatori dentro la fabbrica dei giocattoli del Polo Nord, un luogo
pieno di magia dove ogni personaggio ha un ruolo speciale.
E mentre i 24 giorni del Calendario dell’Avvento scorrono uno dopo l’altro, musiche natalizie, danze e momenti giocosi coinvolgono i giovani spettatori in un viaggio emozionante verso la Notte Magica del Santo Natale.
Sul palco 10 artisti tra cantanti, ballerini e acrobati, pronti a regalare una serata indimenticabile a bambini,
genitori e a tutti gli amanti degli spettacoli natalizi.
Una produzione All Crazy & Soldout.
Posto unico €10
Il biglietto può essere comprato online sul sito www.ilteatroacastellanza.it oppure direttamente in
biglietteria la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20:00
TEATRO DI VIA DANTE – VIA DANTE 5 | 21053 CASTELLANZA | VA
INFO E CONTATTI
Siti web: www.ilteatroacastellanza.it
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.