Nasce “VareSempre” il giornale della Varese Nascosta
Bonoldi: "Vogliamo far conoscere al di fuori dei social il nostro lavoro e quello che abbiamo raccontato in questi anni di luoghi poco conosciuti di Varese e della Provincia"
E’ online già da ieri sera “VareSempre”, il nuovo giornale de La Varese Nascosta, associazione molto attiva sul territorio, nata da un’idea di Andrea Badoglio e Luigi Manco e che si pone l’obiettivo di raccontare la città di Varese e la sua Provincia: “Volevamo avere un contatto con la gente che non utilizza più i social – ha spiegato Luigi Manco – Si tratta di un numero di persone sempre crescente e molti ci hanno domandato come poter rimanere in contatto con noi anche senza social network. Così è nato il nostro giornale, grazie soprattutto all’adesione di tanti giornalisti di Varese. Hanno deciso di partecipare al progetto tante persone e senza di loro non sarebbe stato possibile realizzarlo”.
Un giornale che vuole essere “La voce della Varese Nascosta” e che non vuole affrontare temi di politica e di cronaca, ma che punta tutto sulla cultura – teatro, scuola, salute, tradizioni – e sul racconto della città, tra storia e attualità, come ha spiegato il direttore Fausto Bonoldi: “Noi non facciamo concorrenza ad altri giornali online. Se si tratterà di politica sarà per parlare di ciò che la gente vorrebbe fosse o non fosse fatto in città. Vogliamo far conoscere al di fuori dei social il nostro lavoro, la Varese Nascosta e quello che abbiamo raccontato in questi anni di luoghi poco conosciuti di Varese e della Provincia”.
Presente al lancio della nuova testata varesina, tenutosi nella mattinata di oggi, sabato 6 dicembre, anche il Sindaco di Varese Davide Galimberti: “Un grosso in bocca al lupo e un ringraziamento a coloro che si sono prestati per questa iniziativa, occasione di dibattito, cultura e conoscenza, un arricchimento che permetterà di scoprire nuovi aspetti storici della nostra città”.
