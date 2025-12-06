Nasce “VareSempre” il giornale della Varese Nascosta

E’ online già da ieri sera “VareSempre”, il nuovo giornale de La Varese Nascosta, associazione molto attiva sul territorio, nata da un’idea di Andrea Badoglio e Luigi Manco e che si pone l’obiettivo di raccontare la città di Varese e la sua Provincia: “Volevamo avere un contatto con la gente che non utilizza più i social – ha spiegato Luigi Manco – Si tratta di un numero di persone sempre crescente e molti ci hanno domandato come poter rimanere in contatto con noi anche senza social network. Così è nato il nostro giornale, grazie soprattutto all’adesione di tanti giornalisti di Varese. Hanno deciso di partecipare al progetto tante persone e senza di loro non sarebbe stato possibile realizzarlo”.

Un giornale che vuole essere “La voce della Varese Nascosta” e che non vuole affrontare temi di politica e di cronaca, ma che punta tutto sulla cultura – teatro, scuola, salute, tradizioni – e sul racconto della città, tra storia e attualità, come ha spiegato il direttore Fausto Bonoldi: “Noi non facciamo concorrenza ad altri giornali online. Se si tratterà di politica sarà per parlare di ciò che la gente vorrebbe fosse o non fosse fatto in città. Vogliamo far conoscere al di fuori dei social il nostro lavoro, la Varese Nascosta e quello che abbiamo raccontato in questi anni di luoghi poco conosciuti di Varese e della Provincia”.

Presente al lancio della nuova testata varesina, tenutosi nella mattinata di oggi, sabato 6 dicembre, anche il Sindaco di Varese Davide Galimberti: “Un grosso in bocca al lupo e un ringraziamento a coloro che si sono prestati per questa iniziativa, occasione di dibattito, cultura e conoscenza, un arricchimento che permetterà di scoprire nuovi aspetti storici della nostra città”.