Due investimenti in meno di mezz’ora: coinvolti un 55enne e una 21enne

Prima a Gallarate, poi a Busto Arsizio: due pedoni travolti nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine, traffico rallentato

Poco prima delle 18.50 di mercoledì 17 dicembre in via Busto-Fagnano a Busto Arsizio – la strada che dall’uscita autostradale porta in centro – una ragazza di 21 anni è stata investita da un’auto.

Si tratta del secondo incidente in meno di venti minuti, dopo quello avvenuto a Gallarate, dove un pedone di 55 anni era stato travolto in via Varese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un’ambulanza della Croce Rossa, insieme alle forze dell’ordine, che hanno gestito la viabilità e i rilievi. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice giallo, come il 55enne.

Pubblicato il 17 Dicembre 2025
