Investito in via Varese a Gallarate un uomo di 55 anni

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine

Un uomo di 55 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre a Gallarate, in via Varese. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30, in un momento di intenso traffico.

Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasferito all’Ospedale di Varese in codice giallo.

Durante le operazioni di soccorso si sono registrati rallentamenti alla viabilità.

Pubblicato il 17 Dicembre 2025
