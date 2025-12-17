Investito in via Varese a Gallarate un uomo di 55 anni
L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine
Un uomo di 55 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre a Gallarate, in via Varese. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30, in un momento di intenso traffico.
Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasferito all’Ospedale di Varese in codice giallo.
Durante le operazioni di soccorso si sono registrati rallentamenti alla viabilità.
