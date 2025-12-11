Famiglia in gioco torna ad Azzate con nuove sfide tra genitori e figli

Sabato 13 dicembre alle ore 16.30 le Mamme in cerchio aprono alle famiglie uno spazio di gioco condiviso e gratuito perché “giocare insieme è una scelta davvero vincente”

Nuovo appuntamento sabato 13 dicembre con Famiglia in gioco, l’iniziativa promossa dalle Mamme in cerchio ogni 3° sabato del mese, dalle 16.30 alle 18.30 nella sede dell’associazione in via Volta 44 ad Azzate.

La proposta, aperta alla partecipazione gratuita di mamme, papa e bambini, si basa sull’idea che “regalarsi del tempo per giocare insieme, genitori e figli, è davvero una scelta vincente!”

Le Mamme in cerchio mettono a disposizione dei partecipanti diversi giochi da tavolo. Ogni famiglia può sceglierne uno oppure chiedere consiglio a Sara e Marco, giovane coppia di genitori, entrambi giocatori esperti.

In un secondo momento tavoli e famiglie potranno mischiarsi e rilanciare la sfida su nuovi tavoli o coinvolgendo nuovi giocatori.

La partecipazione agli incontri di Famiglia in gioco è per tutti libera e gratuita.

Per i figli più piccoli ci sarà una tata, affinché i genitori possano giocare con i figli più grandi.

Un pomeriggio di leggerezza da trascorrere in famiglia, con l’aiuto della pedagogia del gioco, per divertirsi e rafforzare i legami familiari.